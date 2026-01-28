Luka Tunjic heeft zich voor de afgelopen vier wedstrijden van Fortuna Sittard ziekgemeld, zo bevestigt trainer Danny Buijs in gesprek met De Limburger. Hoewel Buijs niet wil speculeren over de reden, lijkt het er sterk op dat de twintigjarige Kroaat op deze manier onder een automatische contractverlenging uit hoopt te komen.

Fortuna nam Tunjic in de zomer van 2024 transfervrij over van het Duitse Holstein-Kiel. In zijn debuutjaar kwam de aanvallende middenvelder tot twaalf optredens namens de Limburgers, waarin hij eenmaal trefzeker was. In het huidige seizoen kwam Tunjic inmiddels ook twaalf keer in actie in competitieverband (twee goals) en eenmaal in het toernooi om de KNVB Beker. Sinds het met 1-0 verloren uitduel bij PEC Zwolle, op 13 december vorig jaar, ontbreekt hij echter al vier Eredivisiewedstrijden (plus het bekerverlies tegen Almere City) op rij in de wedstrijdselectie van Fortuna.

En dat terwijl Tunjic wél gewoon de hele week met zijn ploeggenoten op het trainingsveld staat. Buijs geeft tekst en uitleg: "Hij heeft zich ziek gemeld", zegt de trainer tegen bovengenoemde krant, 'met een grijns die verklapt dat er meer aan de hand is'. De trainer houdt vol dat hij er 'verder weinig over kan zeggen', maar wil wel kwijt: "Wat speelt is dat hij er de laatste vier officiële wedstrijden niet bij is geweest omdat hij zich steeds op de wedstrijddag of net daarvoor afmeldde, terwijl hij wel gewoon trainde. Wat het precies is, weet ik niet. Dat weet hij", aldus Buijs.

Buijs laat niet het achterste van zijn tong zien, maar De Limburger schrijft dat de situatie rond Tunjic als 'vreemd' wordt ervaren door Tunjic. Het vermoeden bestaat namelijk dat zijn aanhoudende ziekmeldingen verband houden met zijn contractsituatie: "Het is een publiek geheim dat zijn verbintenis na een X-aantal officiële optredens voor de geel-groenen automatisch met één jaar verlengd wordt. Naar verluidt is dat punt dichtbij", aldus de krant. Haalt Tunjic dat aantal niet, dan loopt hij aan het eind van het seizoen uit zijn contract en kan hij dus transfervrij naar een nieuwe club verkassen.

Tunjic heeft bekende zaakwaarnemer

Fortuna probeert al sinds afgelopen zomer om het contract van Tunjic te verlengen, omdat Buijs 'heel positief' is over zijn ontwikkeling. Het lukt echter maar niet om rond de tafel te gaan. "Nou denk ik niet dat dit bij Luka ligt, maar bij zijn zaakwaarnemer", zei Buijs afgelopen zomer al. Die zaakwaarnemer is overigens bepaald geen onbekende. Tunjic laat zich namelijk bijstaan door niemand minder dan Michael Ballack (49), de 98-voudig Duits international die als middenvelder onder meer uitkwam voor Bayer Leverkusen, Bayern München en Chelsea.