PSV staat op het punt om (tijdelijk) afscheid te nemen van . De 23-jarige verdediger uit Burkina Faso lijkt het seizoen op huurbasis af te gaan maken bij het Turkse Konyaspor, zo melden verschillende media.

In de zomer van 2024 trok PSV flink de portemonnee voor Nagalo. Liefst zeven miljoen euro maakten de Eindhovenaren over om de verdediger over te nemen van het Deense FC Nordsjaelland. Nagalo is er echter niet in geslaagd om de forse investering in zijn komst te rechtvaardigen.

Het debuutjaar van Nagalo, waarin PSV voor het tweede jaar op rij landskampioen werd, viel mede door een vervelende schouderblessure die hem maanden aan de kant hield, min of meer in het water. In alle competities kwam de verdediger tot slechts twaalf optredens, waarvan maar twee als basisspeler. Dit seizoen blijft hij vooralsnog gevrijwaard van fysieke malheur, maar deed trainer Peter Bosz nog niet een keer een beroep op de verdediger.

Konyaspor lijkt Nagalo, wiens contract bij PSV nog doorloopt tot medio 2029, tijdelijk uit zijn lijden te gaan verlossen. De huidige nummer dertien zal vermoedelijk een deel van het salaris van de Burkinees voor zijn rekening nemen en daar bovenop mogelijk ook nog een huursom overmaken aan PSV, aldus het Eindhovens Dagblad, dat voorts meldt dat er geen optie tot koop in de huurovereenkomst wordt opgenomen.