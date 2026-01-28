Live voetbal 2

Jan Uriot ziet Victor Vlam als de ideale opvolger van Johan Derksen

Johan Derksen
28 januari 2026, 19:14

Victor Vlam moet Johan Derksen opvolgen bij Vandaag Inside, mocht er een moment komen dat Derksen niet meer kan of wil aanschuiven. Dat stelt Telegraaf- en Privé-journalist Jan Uriot.

Uriot gaat in de podcast Strikt Privé in op de mogelijke opvolging van Derksen bij Vandaag Inside. De showbizzdeskundige ziet in de 42-jarige Vlam een ideale kandidaat. “Ik ben fan van hem. Ik vind hem heel goed, omdat hij dingen durft te zeggen. Johan heeft ook niet het eeuwige leven. Laat Victor lekker indribbelen, want hij is een hele goede vervanger van meneer Derksen.”

Volgens Uriot zijn er duidelijke overeenkomsten tussen Derksen en Vlam. Beiden hebben volgens hem een uitgesproken en onderbouwde mening. De kritiek dat Vlam zijn standpunten zou voorbereiden, doet daar volgens Uriot niets aan af: “Alsof Derksen zijn mening niet voorbereidt als hij in de auto vanuit Grolloo zit. Victor Vlam moet vaker in Vandaag Inside komen.”

Dat laatste lijkt voorlopig echter niet te gebeuren. Vlam, van beroep televisiecriticus, is namelijk niet meer welkom bij Vandaag Inside. Volgens Derksen zouden René van der Gijp en Wilfred Genee hem ‘een vervelende jongen’ vinden, waardoor hij niet langer aanschuift in de talkshow.

