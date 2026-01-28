Live voetbal 2

Ayase Ueda ontbreekt ook bij Feyenoord voor duel tegen Real Betis

Ayase Ueda Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
28 januari 2026, 19:51   Bijgewerkt: 20:01

Ayase Ueda ontbreekt donderdagavond in de selectie van Feyenoord voor het Europa League-duel met Real Betis. Dat heeft de Rotterdamse club bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk waarom Ueda ontbreekt bij de wedstrijd tegen de Spaanse ploeg. De Japanse spits is bovendien niet de enige speler die Feyenoord moet missen in dit cruciale duel, waarin de Rotterdammers nog kans maken op het bereiken van de tussenronde van de Europa League.

Trainer Robin van Persie kan in Sevilla ook geen beroep doen op Sem Steijn, die dinsdag tijdens de training een blessure opliep. Daarnaast zijn Anel Ahmedhodžić en Tsuyoshi Watanabe niet inzetbaar vanwege blessures. Ook Gijs Smal is nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Artikel gaat verder onder video

“Sem (Steijn, red.) heeft getraind, maar heeft vanochtend laten weten dat hij last had. We hebben besloten dat hij niet mee zou reizen. Ayase (Ueda, red.) is niet beschikbaar voor deze wedstrijd”, wilde trainer Robin van Persie erover kwijt op de persconferentie.

Er is ook goed nieuws voor Feyenoord: Jakub Moder keert terug in de selectie. De Poolse middenvelder kampte langere tijd met een rugblessure.

Betis - Feyenoord

Real Betis Sevilla
21:00
Feyenoord
1,60
4,00
5,60
Wordt gespeeld op 29 jan. 2026
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
19
18
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

