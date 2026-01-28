ontbreekt donderdagavond in de selectie van Feyenoord voor het Europa League-duel met Real Betis. Dat heeft de Rotterdamse club bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk waarom Ueda ontbreekt bij de wedstrijd tegen de Spaanse ploeg. De Japanse spits is bovendien niet de enige speler die Feyenoord moet missen in dit cruciale duel, waarin de Rotterdammers nog kans maken op het bereiken van de tussenronde van de Europa League.

Trainer Robin van Persie kan in Sevilla ook geen beroep doen op Sem Steijn, die dinsdag tijdens de training een blessure opliep. Daarnaast zijn Anel Ahmedhodžić en Tsuyoshi Watanabe niet inzetbaar vanwege blessures. Ook Gijs Smal is nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

“Sem (Steijn, red.) heeft getraind, maar heeft vanochtend laten weten dat hij last had. We hebben besloten dat hij niet mee zou reizen. Ayase (Ueda, red.) is niet beschikbaar voor deze wedstrijd”, wilde trainer Robin van Persie erover kwijt op de persconferentie.

Er is ook goed nieuws voor Feyenoord: Jakub Moder keert terug in de selectie. De Poolse middenvelder kampte langere tijd met een rugblessure.