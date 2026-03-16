René van der Gijp begrijpt niks van de keuze van Arne Slot en Liverpool om afgelopen zomer te laten vertrekken. The Reds hebben dit seizoen een enorme stap achteruit gezet en missen de onvoorspelbaarheid van de vleugelaanvaller.

Slot mag dan vorig seizoen wel de titel hebben gewonnen met Liverpool, dit seizoen wordt er regelmatig gerept over een ontslag. De ploeg van aanvoerder Virgil van Dijk bivakkeert op de vijfde plek en moet nog alle zeilen bijzetten om Champions League-voetbal te halen. In de podcast KieftJansenEgmondGijp deelt Van der Gijp zijn verbazing over een van de keuzes van de Nederlandse trainer. "Weet je waar hij ook niet goed aan heeft gedaan? Dat valt me van hem tegen, want ik heb hem hoog zitten qua knowhow. Hij heeft die gozer weggedaan naar Bayern München, die is goed daar."

Artikel gaat verder onder video

Gijp refereert naar Díaz, die in Zuid-Duitsland de pannen van het dak speelt. In 23 Bundesliga-duels staat hij op vijftien goals en elf assists. Ook in andere competities is hij doeltreffend voor Der Rekordmeister. De laatste seizoenen was de Colombiaan eveneens belangrijk voor Liverpool, maar nu lijkt de 29-jarige linksbuiten helemaal door te breken.

"Die is aan een geweldig seizoen bezig", gaat Van der Gijp verder. "Slot heeft hem weggedaan, maar eigenlijk was Gakpo de stand-in van Díaz." De analist van Vandaag Inside vertelt dat hij hem één keer in de Champions League met eigen ogen gezien heeft, toen hij met FC Porto tegen AC Milan speelde. "Die gozer was goed joh. En toen kocht Liverpool hem, maar Slot heeft hem nu weggedaan." Met de transfer van Diaz naar Bayern ging echter wel het flinke bedrag van zeventig miljoen gemoeid. Wim Kieft stelt vervolgens dat Liverpool ook Darwin Núñez had moeten behouden. Die spits speelt momenteel voor Al-Hilal.

Verder wordt er in Engeland vaak lacherig gedaan over Cody Gakpo, die ondanks mindere prestaties (bijna) altijd in de basis start. Zo wordt er bijvoorbeeld gedold dat Gakpo naaktfoto's zou hebben van Slot. Door de transfer van Díaz is er eigenlijk geen vervangende linksbuiten meer beschikbaar in de selectie van Liverpool.