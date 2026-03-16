Van der Gijp stipt flater Slot aan: 'Luis Díaz is aan een geweldig seizoen bezig'

16 maart 2026, 20:25
Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

René van der Gijp begrijpt niks van de keuze van Arne Slot en Liverpool om Luis Díaz afgelopen zomer te laten vertrekken. The Reds hebben dit seizoen een enorme stap achteruit gezet en missen de onvoorspelbaarheid van de vleugelaanvaller.

Slot mag dan vorig seizoen wel de titel hebben gewonnen met Liverpool, dit seizoen wordt er regelmatig gerept over een ontslag. De ploeg van aanvoerder Virgil van Dijk bivakkeert op de vijfde plek en moet nog alle zeilen bijzetten om Champions League-voetbal te halen. In de podcast KieftJansenEgmondGijp deelt Van der Gijp zijn verbazing over een van de keuzes van de Nederlandse trainer. "Weet je waar hij ook niet goed aan heeft gedaan? Dat valt me van hem tegen, want ik heb hem hoog zitten qua knowhow. Hij heeft die gozer weggedaan naar Bayern München, die is goed daar."

Gijp refereert naar Díaz, die in Zuid-Duitsland de pannen van het dak speelt. In 23 Bundesliga-duels staat hij op vijftien goals en elf assists. Ook in andere competities is hij doeltreffend voor Der Rekordmeister. De laatste seizoenen was de Colombiaan eveneens belangrijk voor Liverpool, maar nu lijkt de 29-jarige linksbuiten helemaal door te breken.

"Die is aan een geweldig seizoen bezig", gaat Van der Gijp verder. "Slot heeft hem weggedaan, maar eigenlijk was Gakpo de stand-in van Díaz." De analist van Vandaag Inside vertelt dat hij hem één keer in de Champions League met eigen ogen gezien heeft, toen hij met FC Porto tegen AC Milan speelde. "Die gozer was goed joh. En toen kocht Liverpool hem, maar Slot heeft hem nu weggedaan." Met de transfer van Diaz naar Bayern ging echter wel het flinke bedrag van zeventig miljoen gemoeid. Wim Kieft stelt vervolgens dat Liverpool ook Darwin Núñez had moeten behouden. Die spits speelt momenteel voor Al-Hilal.

Verder wordt er in Engeland vaak lacherig gedaan over Cody Gakpo, die ondanks mindere prestaties (bijna) altijd in de basis start. Zo wordt er bijvoorbeeld gedold dat Gakpo naaktfoto's zou hebben van Slot. Door de transfer van Díaz is er eigenlijk geen vervangende linksbuiten meer beschikbaar in de selectie van Liverpool.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
314 Reacties
1.081 Dagen lid
1.338 Likes
infielder
Diaz wilde zelf weg en Darwin was niet veel en volgens mij is daarna pas Jota overleden

Luis Díaz

Luis Díaz
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 29 jaar (13 jan. 1997)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
25
15
2024/2025
Liverpool
36
13
2023/2024
Liverpool
37
8
2022/2023
Liverpool
17
4

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
30
13
54
4
Aston Villa
30
3
51
5
Liverpool
30
9
49
6
Chelsea
30
18
48
7
Brentford
29
4
44

