Live voetbal 1

Ook Steijn dreigt Betis-uit te missen met blessure

Sem Steijn
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
28 januari 2026, 15:04

Sem Steijn dreigt het Europa League-duel tussen Real Betis en Feyenoord te missen met een blessure, zo meldt Voetbal International. De aanvallende middenvelder heeft woensdag op de laatste training voor het treffen een blessure opgelopen.

Feyenoord trainde woensdag op 1908 voor de laatste keer in aanloop naar het laatste duel in de competitiefase van de Europa League. Gedurende die training heeft Steijn een blessure opgelopen, zo weet clubwatcher Martijn Krabbendam. Het is niet duidelijk om wat voor blessure het gaat. Daardoor is de kans groot dat de zomeraanwinst het treffen met Real Betis aan zich voorbij moet laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Voor Robin van Persie zou dat de volgende streep door de rekening zijn. Eerder op de dag kwam al naar buiten dat verdedigers Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic niet fit genoeg waren om mee te trainen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze mee gaan naar Spanje. Doordat Thomas Beelen, Malcolm Jeng en Gernot Trauner allen al langer geblesseerd zijn en Jeremiah St. Juste en Mats Deijl niet speelgerechtigd zijn, betekent dit dat Jan Plug en Thijs Kraaijeveld waarschijnlijk een basisplaats hebben.

Feyenoord moet winnen in Sevilla om nog een kans te maken op het bereiken van de tussenronde van de Europa League. Daarnaast moeten de resultaten in enkele andere wedstrijden de goede kant op vallen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Maarten Paes

'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Ongeluk: zeven PAOK-fans overleden in Roemenië

Zeven PAOK-fans overleden bij ongeluk in Roemenië: vreselijke beelden gaan rond

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
Milan Smit als speler van Go Ahead Eagles met als inzet Jan-Willem van Dop

Go Ahead baalt van zaakwaarnemer Milan Smit: 'Respectloos, hij zou wél mee naar Nice'

  • Gisteren, 13:18
  • Gisteren, 13:18
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
582 Reacties
619 Dagen lid
819 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit is balen. Ik hoop dat hij het toch redt. Je wil immers Europees voetbal spelen. Persoonlijk denk ik dat Kloese naar Farioli vorig jaar heeft gekeken toen Ajax uitEuropees voetbal stapte. Maar, Ajax had geen goede selectie Feyenoord wel. Daarom stom om de boel de boel te laten

Positievo
231 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuke speler om vanaf de bank te kunnen brengen als er iets geforceerd moet worden wanneer hij niet fit genoeg is voor de basis. Ik ben bang dat hij het niet gaat redden, dus dan zal de aanvallende impuls vanuit de jeugd moeten komen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.012 Reacties
1.219 Dagen lid
3.894 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Echt niet normaal al die blessures

the furyan
147 Reacties
62 Dagen lid
194 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk onderschat Betis Feyenoord en wordt het wat daar... en anders verdienen we niet om door te gaan door die domme laatste moment tegengoals.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
582 Reacties
619 Dagen lid
819 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit is balen. Ik hoop dat hij het toch redt. Je wil immers Europees voetbal spelen. Persoonlijk denk ik dat Kloese naar Farioli vorig jaar heeft gekeken toen Ajax uitEuropees voetbal stapte. Maar, Ajax had geen goede selectie Feyenoord wel. Daarom stom om de boel de boel te laten

Positievo
231 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuke speler om vanaf de bank te kunnen brengen als er iets geforceerd moet worden wanneer hij niet fit genoeg is voor de basis. Ik ben bang dat hij het niet gaat redden, dus dan zal de aanvallende impuls vanuit de jeugd moeten komen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.012 Reacties
1.219 Dagen lid
3.894 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Echt niet normaal al die blessures

the furyan
147 Reacties
62 Dagen lid
194 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk onderschat Betis Feyenoord en wordt het wat daar... en anders verdienen we niet om door te gaan door die domme laatste moment tegengoals.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Betis - Feyenoord

Real Betis Sevilla
21:00
Feyenoord
1,60
4,00
5,60
Wordt gespeeld op 29 jan. 2026
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
7
7
18
3
Freiburg
7
7
17
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Midtjylland
7
8
16
5
Braga
7
6
16
6
Roma
7
7
15
7
Ferencváros
7
5
15
8
Betis
7
5
14
9
Porto
7
4
14
10
Genk
7
3
13
11
Crvena zvezda
7
1
13
12
PAOK
7
5
12
13
Stuttgart
7
5
12
14
Celta
7
4
12
15
Bologna
7
4
12
16
Nottm Forest
7
4
11
17
Plzeň
7
4
11
18
Fenerbahçe
7
3
11
19
Panathinaikos
7
2
11
20
Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
Lille
7
2
9
22
Brann
7
-1
9
23
Young Boys
7
-5
9
24
Celtic
7
-4
8
25
Ludogorets
7
-4
7
26
Feyenoord
7
-3
6
27
Basel
7
-3
6
28
Salzburg
7
-4
6
29
FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead
7
-8
6
31
Rangers
7
-7
4
32
Sturm
7
-7
4
33
Nice
7
-7
3
34
Utrecht
7
-8
1
35
Malmö
7
-10
1
36
Maccabi TA
7
-17
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel