dreigt het Europa League-duel tussen Real Betis en Feyenoord te missen met een blessure, zo meldt Voetbal International. De aanvallende middenvelder heeft woensdag op de laatste training voor het treffen een blessure opgelopen.

Feyenoord trainde woensdag op 1908 voor de laatste keer in aanloop naar het laatste duel in de competitiefase van de Europa League. Gedurende die training heeft Steijn een blessure opgelopen, zo weet clubwatcher Martijn Krabbendam. Het is niet duidelijk om wat voor blessure het gaat. Daardoor is de kans groot dat de zomeraanwinst het treffen met Real Betis aan zich voorbij moet laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Voor Robin van Persie zou dat de volgende streep door de rekening zijn. Eerder op de dag kwam al naar buiten dat verdedigers Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic niet fit genoeg waren om mee te trainen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze mee gaan naar Spanje. Doordat Thomas Beelen, Malcolm Jeng en Gernot Trauner allen al langer geblesseerd zijn en Jeremiah St. Juste en Mats Deijl niet speelgerechtigd zijn, betekent dit dat Jan Plug en Thijs Kraaijeveld waarschijnlijk een basisplaats hebben.

Feyenoord moet winnen in Sevilla om nog een kans te maken op het bereiken van de tussenronde van de Europa League. Daarnaast moeten de resultaten in enkele andere wedstrijden de goede kant op vallen.