Robin van Persie lijkt in de wedstrijd tussen Real Betis en Feyenoord geen beroep te kunnen doen op het centrale duo en . Beide verdedigers vielen afgelopen weekend geblesseerd uit en hebben de laatste training voor het Europa League-duel moeten overslaan, meldt Rijnmond.

Feyenoord zag de ziekenboeg zondag in eigen huis tegen Heracles Almelo (4-2) nog wat verder volstromen. Watanabe, Ahmedhodzic en Luciano Valente moesten zich allemaal laten wisselen met fysieke problemen, terwijl ook In-beom Hwang niet ongeschonden uit de strijd kwam. Met name over de inzetbaarheid van Watanabe in het laatste duel in de competitiefase van de Europa League bestonden zorgen.

De ploeg van Van Persie werkte woensdag op 1908 de afsluitende training voor het uitduel in Spanje af. Volgens Rijnmond was echter niet alleen Watanabe, maar ook Ahmedhodzic afwezig. Daardoor lijkt de kans nihil dat het tweetal donderdag in Sevilla van de partij is. Omdat Gernot Trauner, Malcolm Jeng en Thomas Beelen allemaal geblesseerd zijn en de vorige week aangetrokken Jeremiah St. Juste niet speelgerechtigd is, lijkt het erop dat Thijs Kraaijeveld en Jan Plug het centrale duo gaan vormen.

Waar Watanabe en Ahmedhodzic dus ontbraken op het trainingsveld, waren Valente en Hwang wel van de partij. Beide middenvelders hadden kramp in het duel met Heracles. Als ze de training goed hebben doorstaan, zullen ze met Feyenoord meereizen naar Spanje.