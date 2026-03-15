Robin van Persie was kwaad en hield donderspeech: 'Het was in alles slecht'

15 maart 2026, 17:50
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Robin van Persie is blij met de overwinning op Excelsior, maar heeft allesbehalve genoten van het optreden van zijn ploeg. De trainer van Feyenoord hield in de rust een donderspeech vanwege het ontluisterende optreden van zijn team.

Feyenoord kwam tegen Excelsior in de eerste helft onthutsend zwak voor de dag. De bezoekers uit Kralingen hadden een goed strijdplan en maakten bij vlagen gebruik van de ruimte aan de zijkanten. "Het was in alles een slechte eerste helft. We kregen er heel slecht druk op", blikt Van Persie terug in gesprek met ESPN-verslaggever Sinclair Bischop.

"Sommige jongens hielden zich niet aan ons gameplan, dat heb ik ze verteld. Ik word niet zo vaak boos, maar ik vond dat vandaag wel een goed moment in de rust. Ik kreeg niet de indruk dat iedereen heel goed besefte waar het om ging, want we gaven totaal niet thuis."

In de tweede helft zag de Feyenoord-coach verbetering. "Ik vond het niet fantastisch, maar wel beter. Alleen moet dat vanaf minuut één zo zijn. Dat lukte niet en dat vond ik bloedirritant."

Een lichtpuntje was volgens Van Persie het optreden van Jakub Moder. "Hij begon rechts centraal, ging naar de tienpositie en kwam daarna terug op links centraal. Hij is het voorbeeld van een teamspeler die zonder morren altijd het team voorop zet. Moder is in mijn ogen een gamechanger die het verschil kan maken vanuit zijn beste positie. Alleen heb je het nu over een potentiële gamechanger die in één wedstrijd op drie posities moet spelen. Dat is nu wel de realiteit."

Feyenoord - Excelsior

Feyenoord
2 - 1
Excelsior
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

