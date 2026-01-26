Live voetbal 3

Driessen: 'Ik denk dat Peter Bosz stopt bij PSV na Bayern-thuis'

Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
26 januari 2026, 18:11

Valentijn Driessen denkt dat Peter Bosz na de wedstrijden tegen Bayern München en Feyenoord zijn vertrek als trainer van PSV bekendmaakt, zo vertelt de journalist bij Kick-off. De Chef Voetbal baseert dat op eerdere uitspraken van de Eindhovense oefenmeester.

Bosz beschikt nog altijd over een aflopend contract, en het is voor de buitenwereld nog niet duidelijk hoe de toekomst van de succestrainer eruitziet. PSV wil graag met de oefenmeester door en is daar al enige tijd over in gesprek, maar het is niet duidelijk hoe Bosz daarin staat. “Ik vind het heel vreemd dat Bosz niks van zich laat horen”, begint Driessen.

De trainer van de Eindhovenaren gaf eerder aan dat hij ‘er wel uit zal zijn’ wat hij met zijn contract gaat doen.

“Ik denk zomaar dat hij stopt bij PSV. Hij wist het al. Hij was er al uit. Hoe makkelijk is het dan om te zeggen: ik ga door?”, vervolgt de journalist van De Telegraaf. “Het is wél moeilijk om te zeggen: ik ga niet door, als je nog tegen Feyenoord moet en je je nog moet plaatsen voor de volgende ronde in de Champions League.”

Driessen: “Ik denk dat we na die wedstrijd tegen Bayern, binnen één of twee weken, te horen krijgen dat hij stopt bij PSV.” De journalist is niet de enige die dit voorspelt; ook Theo Janssen gaf onlangs iets soortgelijks aan bij Ziggo Sport.

➡️ Meer nieuws over Peter Bosz

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

