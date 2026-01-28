PSV is dichtbij een akkoord met Fulham over de transfer van , zo meldt The Sun. Het gat tussen de vraagprijs van de Eindhovenaren en het laatste bod van de Premier League-club zou inmiddels minder dan een miljoen pond (omgerekend 1,15 miljoen euro) bedragen. West Ham United zou zich ondertussen op het laatste moment nog tevergeefs hebben geprobeerd te mengen in de strijd om de Amerikaanse spits.

Pepi heeft volgens de tabloid zélf geen trek in The Hammers, maar heeft dus wel oren naar de avances van Fulham. Het laatste bod van de Londenaren op de spits zou 29,5 miljoen pond bedragen (omgerekend bijna 34 miljoen euro). PSV zou echter vasthouden aan een bedrag van 30,4 miljoen pond (35 miljoen euro), waardoor het verschil tussen vraag en minder dan een miljoen pond bedraagt.

De berichtgeving van The Sun komt in grote lijnen overeen met die van PSV-watcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). Die stelde in de podcast Heet van de Herdgang dat er een bod van 32 miljoen euro van Fulham ligt, maar dat PSV 'nog een paar miljoen meer wil vangen'. Voorts is het wél de bedoeling dat er een vervanger voor Pepi wordt aangetrokken: PSV zou onder meer denken aan Álvaro Rodríguez (Elche), Hee-chan Wang (Wolverhampton Wanderers) en Mika Biereth (AS Monaco).

Pepi traint alweer bij PSV

Pepi heeft ondertussen de individuele training alweer hervat bij PSV. De Amerikaan viel eerder deze maand uit in het thuisduel met Excelsior, toen hij bij het maken van de 2-0 ongelukkig op zijn arm terechtkwam. Die bleek uiteindelijk gebroken, waardoor hij naar verwachting nog zo'n vier weken niet in actie kan komen. Voor Fulham vormt zijn blessure dus geen beletsel om de spits deze winter naar Engeland te halen.

PSV nam Pepi in de zomer van 2023 voor zo'n elf miljoen euro over van het Duitse FC Augsburg, dat hem eerder al verhuurde aan FC Groningen. In Eindhovense dienst was de Amerikaans international sindsdien goed voor 37 doelpunten in negentig officiële wedstrijden. Pepi ligt bij PSV nog vast tot medio 2030.