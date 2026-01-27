Een tegenvaller voor PSV: Bayern München reist met vrijwel zijn volledige sterrenensemble af naar Eindhoven. Woensdagavond heeft PSV minstens een punt nodig om zicht te houden op de tussenronde van de Champions League, maar Bayern gaat de punten niet cadeau geven.

De hoop in Eindhoven dat Bayern, al verzekerd van de zestiende finales, zou aantreden met een veredeld B-elftal lijkt daarmee vervlogen. Grote namen als Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Luis Díaz en Michael Olise zijn ‘gewoon’ van de partij. Voor het PSV van Peter Bosz wacht dus een loodzware opgave.

Artikel gaat verder onder video

Hoe anders was dat vorig seizoen, toen PSV in de laatste speelronde het fortuin had dat Liverpool al geplaatst was. Manager Arne Slot gunde zijn sterspelers rust, waarna PSV profiteerde en met 3-2 won. Van een dergelijk scenario is ditmaal geen sprake.

Bayern wil maximaal resultaat

Dat Vincent Kompany zijn basisspelers niet spaart, heeft meerdere redenen. Vergeleken met vorig seizoen is de eindklassering binnen de top acht in deze Champions League-editie van groter belang. Clubs die de competitiefase afsluiten op de eerste tot en met vierde plaats spelen in de kwartfinales de returnwedstrijd in eigen stadion. Daarnaast geldt dat de nummers één en twee van de ranglijst, wanneer zij de halve finale bereiken, ook daarin het tweede duel thuis afwerken

Toch reist Bayern niet volledig ongeschonden af naar Nederland. Achterin moet Kompany puzzelen door de afwezigheid van Josip Stanišić, Konrad Laimer, Kim Min-jae en Raphaël Guerreiro. Daarentegen keert Jamal Musiala juist weer terug in de selectie na blessureleed.