Ajax staat woensdagavond voor een heldere Europese opdracht. Alleen een overwinning op Olympiakos biedt zicht op de knock-outfase van de Champions League, al blijven de Amsterdammers daarbij afhankelijk van de uitslagen op andere velden. Trainer Fred Grim lijkt vast te houden aan zijn vaste kern, maar wordt door blessureleed wel tot een aanpassing gedwongen.

Onder de lat blijft Vitezslav Jaros de voorkeur krijgen boven Remko Pasveer. In de defensie lijkt Grim niet te willen schuiven. Aaron Bouwman heeft zich de afgelopen weken in het elftal gespeeld en vormt, bij afwezigheid van Ko Itakura, opnieuw het hart van de verdediging met Youri Baas. Op de flanken mogen Anton Gaaei en Lucas Rosa zich opmaken voor een basisplaats, waarbij Rosa de voorkeur krijgt boven Owen Wijndal.

Middenveld ongewijzigd na Volendam

Ook op het middenveld lijkt continuïteit het sleutelwoord. Door het ontbreken van Itakura moet Grim hier sowieso wisselen ten opzichte van het duel met Villarreal, maar de keuze valt waarschijnlijk op hetzelfde trio dat afgelopen weekend tegen FC Volendam (2-0) speelde: Davy Klaassen, Youri Regeer en Sean Steur.

Gloukh boven Bounida in Europa

Voorin staat Grim voor een interessante afweging. was tegen Volendam één van de uitblinkers met twee assists, maar in de Champions League lijkt ervaring zwaarder te wegen. , eerder trefzeker tegen Villarreal, ligt opnieuw op poleposition voor een basisplaats naast Kasper Dolberg en Mika Godts.

Valentijn Driessen twijfelt daar niet aan. “Hij (Grim, red.) kiest voor Gloukh natuurlijk”, stelde de journalist maandag nog in de podcast Kick Off. “Gloukh scoorde ook tegen Villarreal. Dat is een grote aankoop, die zat natuurlijk op de bank tegen Volendam om hem niet te overbelasten. Dat is de reden dat Bounida speelde, volgens mij heeft Gloukh echt nog een streepje voor.”

Ook Mike Verweij verwacht dat Grim voor Gloukh kiest. “Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als hij al die jonge honden voor de leeuwen gooit. Dat is natuurlijk wel het podium waar je gewoon kapitaal kan maken”, aldus de Ajax-watcher.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Regeer, Steur; Godts, Dolberg, Gloukh.