werd na zijn komst bij Ajax vergeleken met Marco van Basten, zo laat hij weten in gesprek met CBS Sports. De Zweedse oud-spits geeft toe dat hij hier best wel last van heeft gehad, omdat dit een bepaalde druk met zich meebracht.

In zijn interview met CBS Sports krijgt Ibrahimovic de vraag welke speler uit de geschiedenis van AC Milan hij als jonge jongen tegenop keek. “Marco van Basten”, antwoordt de adviseur van de Italiaanse topclub direct. “Toen ik bij Ajax kwam, werd ik met hem vergeleken omdat hij daar ook had gespeeld”, weet Ibrahimovic nog. De Amsterdammers namen hem in de zomer van 2001 over van Malmö FF.

Ibrahimovic was pas negentien jaar oud toen hij bij Ajax kwam, dus de vergelijking met drievoudig Gouden Bal-winnaar Van Basten deed veel met hem. “Toen was de druk al te hoog voor me. Ik was er nog niet klaar voor om met druk op dat niveau om te gaan. Van Basten is namelijk een icoon, een legende”, looft de oud-spits.

“Bij deze club (AC Milan, red.) was hij onderdeel van het trio: Van Basten, Gullit en Rijkaard. Het drietal uit Nederland dat geschiedenis heeft geschreven met deze club”, aldus Ibrahimovic. “Ik werd met Van Basten vergeleken omdat ik een spits was en vanwege mijn speelstijl. Hij was dus mijn symbolische logo van Milan.”

Ibrahimovic benadrukt enorm te hebben genoten van Van Basten. “Hij was geweldig, dat vindt iedereen met verstand van voetbal.” Dat de Nederlander al op zijn 28ste moest stoppen met zijn carrière door aanhoudende blessures, vindt de Zweed jammer. “Maar door wat hij heeft betekend, blijft hij in de geschiedenisboeken staan. Niet alleen bij Milan, maar over de hele voetbalwereld.”