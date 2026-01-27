Een minibusje met supporters van PAOK Saloniki is in Roemenië betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De fans waren onderweg naar Lyon, waar donderdag de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon op het programma staat. Volgens mediaberichten zijn daarbij zeven mensen om het leven gekomen en raakten drie anderen ernstig gewond.

Op online circulerende beelden (let op: kunnen als schokkend worden ervaren) is te zien hoe het busje na een inhaalmanoeuvre niet terugkeert naar de rechterrijstrook en frontaal botst op een vrachtwagen. De slachtoffers zouden vijf Grieken en twee Roemenen zijn. De reis naar Frankrijk besloeg meer dan 2000 kilometer en ruim achttien uur reistijd. De club heeft inmiddels bevestigd dat het om supporters van PAOK gaat.

PAOK bracht een emotioneel statement naar buiten. "Hun liefde voor PAOK bracht hen daar, liet hen daar achter en ging verder, maar hun zielen zullen altijd rusten onder de vleugels van de Tweekoppige Adelaar”, aldus de club.

Later volgde een uitgebreidere reactie: "De tijd staat stil. Woorden schieten tekort. Pijn schiet door lichaam en geest. Tranen stromen uit de ogen. Verdriet overweldigt je, brengt je op je knieën, vermorzelt je. Weer een zware dag. Nog een onuitspreekbare tragedie voor de PAOK-familie. Vaarwel naar onze kinderen, wier liefde voor die vier letters heeft hen ver weg geleid.”

De club betuigt ook steun aan de nabestaanden en de gewonden. "Onze innige deelneming aan de families van deze kinderen. In hun ondraaglijke pijn zullen ze niet alleen zijn. De grote familie van PAOK zal altijd aan hun zijde staan om deze pijn zoveel mogelijk te verzachten. Onze gedachten zijn ook bij de gewonden, die hun eigen strijd voeren.”

Ook Olympique Lyon heeft via sociale media medeleven betuigd en aangekondigd dat de slachtoffers voorafgaand aan de wedstrijd herdacht zullen worden.