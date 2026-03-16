Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad geen goed woord over voor Robin van Persie. De trainer van Feyenoord stelde na de wedstrijd tegen Excelsior (2-1 zege) dat het publiek heel tam was, terwijl hij voor de wedstrijd juist om steun had gevraagd. Van Hanegem stelt dat Van Persie net doet alsof mensen ‘achterlijk’ zijn.

Van Persie liet voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Excelsior weten dat hij het Legioen niet meer de ideale twaalfde man vindt. De trainer vroeg de supporters om vol achter de ploeg te gaan staan in de stadsderby. Tijdens grote delen van de wedstrijd was het publiek echter muisstil. In de rust klonk er bij een 0-1 achterstand een striemend fluitconcert. Na de wedstrijd liet Van Persie weten niet tevreden te zijn met de sfeer die in het stadion hing, wat hem op kritiek van de supporters kwam te staan.

“Hij wist niet of het aan hem ligt of aan de spelers, maar de mensen staan niet meer op de banken”, schrijft Van Hanegem in zijn column. Het clubicoon weet wel waar het aan ligt. “De aanhang van Feyenoord is trouw, maar steun moet je natuurlijk wel afdwingen. Als je zo speelt als in de eerste helft, dan zou het toch gek zijn als de mensen zitten te klappen en te schreeuwen in de Kuip?”, vraagt hij zich hardop af.

Een week eerder speelde Feyenoord met 3-3 gelijk bij NAC Breda en stelde Van Persie dat hij zijn ploeg wel goed vond spelen in een lastige uitwedstrijd. “Als de zogenaamde kenners opeens net doen alsof in Breda spelen vergelijkbaar is met een wedstrijd tegen Bernabéu, dan doe je alsof de mensen achterlijk zijn”, haalt Van Hanegem uit naar Van Persie en de mensen die het voor hem opnemen. “Die ploeg verliest vervolgens met 6-0 van Go Ahead Eagles, want ze kunnen er gewoon erg weinig van”, besluit hij.