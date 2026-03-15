Excelsior leek zondag aanspraak te gaan maken op een resultaat in De Kuip, maar door een razendsnelle dubbelslag van gingen de Kralingers toch met lege handen naar huis. Ruben den Uil prijst de Japanse spits na afloop enorm.

Voor de camera's van ESPN vat Den Uil zijn gevoel na de wedstrijd in één woord samen. "Teleurgesteld. Ik denk dat we vandaag in de buurt zijn geweest van een resultaat, daar hebben we van de eerste tot de laatste minuut voor gespeeld. Ik denk dat we een behoorlijk eerste helft laten zien. Als we kansen iets beter uitspelen, kun je misschien wel met 0-2 voorkomen." De oefenmeester weet ook dat hij zijn keeper moet prijzen, die meermaals goed optrad. "Vervolgens redt Stijn (van Gassel, red.) ons twee keer."

Baas in De Kuip

Excelsior was zeker in de eerste twintig minuten de baas in De Kuip. Daar is Den Uil niet verbaasd over. "We proberen elke wedstrijd van eigen kracht uit te gaan. De hoge druk hadden we heel goed voor elkaar. Aan de bal waren we ook best wel goed en geduldig. Helaas is het vandaag niet genoeg gebleken." Na een 0-1 ruststand scoorde Ueda in de tweede helft drie keer, waarvan er één werd afgekeurd. Zo eindigde de stadsderby in 2-1 voor Feyenoord.

Den Uil weet hoe dodelijk de Rotterdammers kunnen zijn in de omschakeling. "In alle drie de situaties waarbij Feyenoord scoort, inclusief de afgekeurde goal, zijn het balverliesmomenten van ons. Als wij balverlies lijden tegen dit Feyenoord, hebben zij kwalitatief zulke goede spelers, met Moder, Targhalline, Valente en uiteindelijk met Ueda." De trainer van Excelsior doet vervolgens een grote uitspraak. "Dat is by far de beste spits van de Eredivisie. Als die in de zestien de bal krijgt, is het negen van de tien keer wel kassa."