René van der Gijp maakt zich zorgen om VI-trip naar Curaçao

René van der Gijp heeft geen flauw idee waarom Vandaag Inside komende zomer vanaf Curaçao uitgezonden gaat worden, geeft hij aan in KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer vreest dat ze de talkshow niet vol gaan krijgen, omdat er in de maand voor een WK in zijn ervaring vaak weinig nieuws is.

Vandaag Inside zal in aanloop naar het WK van komende zomer tijdelijk uitzendingen maken vanaf Curaçao. Vanaf maandag 18 mei tot en met vrijdag 29 mei zijn Johan Derksen, Wilfred Genee en Van der Gijp iedere werkdag te zien met hun talkshow vanaf het eiland. Waarom dit precies gaat gebeuren, durft Van der Gijp niet te zeggen.

“Dat weet niemand”, geeft de analist aan als Michel van Egmond vraagt wat de reden voor de trip is. “Wij gaan met de podcast omdat jij er zit, maar waarom ben jij daar?”, vraagt de schrijver nogmaals, waarna Van der Gijp herhaalt dat ‘niemand’ het weet. “Maar iemand moet het verzonnen hebben, dan zal iemand toch wel hebben gevraagd: ‘Hoezo?’ Wat is toen het antwoord geweest?”

“Ik zeg je heel eerlijk, ik vind het ontzettend leuk”, reageert Van der Gijp. “Ik merk dat iedereen – redactie, make-up – er ontzettend veel zin in heeft om ernaartoe te gaan. Maar waarom we daar naartoe gaan, weet niemand. Dat weet écht niemand”, benadrukt hij. De oud-voetballer maakt zich ook direct zorgen om de invulling van het programma, omdat de maand voor het WK volgens hem ‘de slechtste maand voor nieuws’ is. “Er gebeurt niks: geen wielrennen, geen autorijden, geen competitie, de politiek is weg. Je hebt dus geen nieuws. Dus waarom wij daar zitten: ik weet het echt niet”, lacht Van der Gijp. Ook het antwoord op de vraag hoe het programma gevuld moet worden, moet hij schuldig blijven.