zette woensdagavond een grote stap richting zijn eerste kampioenschap met Al-Nassr. In de wedstrijd tegen Al-Ahli was hij opnieuw trefzeker met een kopbal. Dankzij zijn goal en een treffer van Kingsley Coman won Al-Nassr overtuigend met 2-0.

In de 76ste minuut was het raak toen Cristiano Ronaldo een perfect aangesneden corner van João Félix knap binnenkopte in de verre hoek. De Portugese aanvaller scoorde daarmee zijn 970ste doelpunt van zijn carrière. In de 90ste minuut werd een bal slecht weggewerkt door Al-Ahli, waarna de bal bij Ayman Yahya belandde. Hij legde de bal met het hoofd goed klaar voor Kingsley Coman, die hem op de volley oppakte en prachtig hoog in het doel schoot.

Demiral woest op arbritage

De Saudi Pro League ligt al langer onder een vergrootglas binnen de voetbalwereld. Daarbij gaat de kritiek vooral over de mensenrechten en de enorme bedragen die worden betaald voor spelers uit Europa. Merih Demiral wijst echter op een ander aspect dat volgens hem de competitie oneerlijk maakt. "De scheidsrechterlijke beslissingen zijn echt absurd, ik zweer het... Kijk naar mijn been. Ze nemen elke beslissing in het voordeel van Al-Nassr. Elk seizoen worden ze naar de titel geduwd. Het is ongelooflijk, echt waar”, zei Demiral na de wedstrijd.

Ronaldo met opmerkelijke uitspraak

Ronaldo daarentegen is het niet eens met Demiral en vindt dat spelers niet zo moeten klagen over de competitie en ziet misverstanden ontstaan: “Na afloop van het seizoen zal ik me publiekelijk uitspreken over de misstanden in de competitie, want ik zie veel dingen die niet kloppen. Veel spelers klagen openlijk op Instagram en Facebook over scheidsrechterlijke beslissingen, de competitie en het hele project. Dit is absoluut niet goed en het druist in tegen het doel van de competitie."

Cristiano Ronaldo heeft zich al vaker uitgesproken over de sterkte van de competitie en denkt daar nog steeds hetzelfde over. Daarnaast wijst hij naar de bond, die volgens hem verantwoordelijk is voor dit probleem. "We willen juist ons meten met de beste competities in de wereld. We moeten stoppen met klagen en praten met de bond om dit op te lossen, want dit is geen voetbal.”

Titel in zicht

Met nog vier wedstrijden te spelen heeft Al-Nassr een voorsprong van acht punten op nummer twee Al-Hilal en dertien punten op nummer drie Al-Ahli. Beide concurrenten hebben echter nog een wedstrijd tegoed, waardoor die voorsprong nog kleiner kan worden.