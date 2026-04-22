Cristiano Ronaldo heeft nog twee grote dromen: de eerste kan bijna uitkomen

22 april 2026, 20:27
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De droom van Cristiano Ronaldo om met zijn zoon samen te spelen komt dichterbij. Al-Nassr overweegt hem na zijn zestiende verjaardag in juni direct bij het eerste elftal te halen, waar hij mogelijk al in de voorbereiding aansluit.

De vijftienjarige zoon van Cristiano Ronaldo speelt al sinds januari 2023 voor de jeugdopleiding van Al-Nassr. De technische staf van Al-Nassr volgt zijn ontwikkeling bij de jeugdteams goed en ziet een speler die fysiek en mentaal klaar is voor de volgende stap. Op 17 juni wordt hij zestien, dus zou hij volgend seizoen kunnen aansluiten.

Jongste debutant ooit

De mogelijke promotie van de jonge Portugees roept direct de vraag op of hij records uit de boeken gaat spelen. In de geschiedenis van het Saudische voetbal zijn er vaker spelers op extreem jonge leeftijd gedebuteerd. De jongste speler ooit is Majed Al-Dosari, die in 1998 voor Al-Nassr debuteerde toen hij pas vijftien jaar en zes maanden oud was.

De jacht op de 1000 goals

Ronaldo senior heeft nog twee grote doelen op zijn lijstje staan voordat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen hangt: de magische grens van 1000 doelpunten bereiken en samenspelen met zijn zoon. Ronaldo staat momenteel op 969 doelpunten.

In een veelbesproken interview met Piers Morgan in 2022 onthulde Ronaldo dat zijn zoon heel graag met hem zou willen spelen. "Mijn zoon zegt soms tegen me: 'Pap, hou het nog een paar jaar vol, ik wil met je samenspelen!'", aldus de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar.

Hoewel de ambitie groot is, waakt Ronaldo er ook voor dat de druk op de schouders van zijn zoon niet te groot wordt. In de serie I Am Georgina uit 2022 was de Portugees daar heel duidelijk over: "Ik zal hem nooit onder druk zetten om voetballer te worden. Als je me vraagt of ik het wil, dan zeg ik ja, natuurlijk. Maar hij zal worden wat hij wil zijn. Het belangrijkste voor mij is dat hij de beste wordt in wat hij ook doet."

nou ja als ronaldo weghorst vervangt kan jordie cruiff wel iets van ronaldo junior maken van mega talent van de jeugdopleidig 2 weekse spoed cursus..alleen dan speelt ronaldo net geen champions league dit seizoen..maar 31 ere divisie goals maakt ronaldo nog met n ogen dicht

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
25
24
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

