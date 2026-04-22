De ontwikkeling van bij AZ is ook bij Tottenham Hotspur niet onopgemerkt gebleven. De Ierse spits is dit seizoen de grote man in Alkmaar en dat zorgt voor flinke discussie bij zijn oude club. Volgens het Britse Football.London laat de topvorm van Parrott precies zien waarom Tottenham Hotspur een slimme zet heeft gedaan door een speciale terugkoopclausule in zijn contract op te nemen.

'Ajax toont interesse in Parrott'

De statistieken van Parrott zijn dit seizoen uitstekend. In 45 wedstrijden in alle competities was hij goed voor liefst 30 doelpunten en 9 assists. Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt de spits inmiddels een marktwaarde van 18,3 miljoen euro.

Naast de interesse van Tottenham, houdt ook Ajax de situatie goed in de gaten, al lijkt een overstap naar Amsterdam niet direct voor de hand te liggen. Verder zouden ook clubs als Napoli, Real Betis en Bayer Leverkusen wel oren hebben naar de komst van de doelpuntenmachine.

De clausule-korting voor Tottenham

Parrott vertrok in 2024 voor vier miljoen euro van Tottenham naar AZ. Hoewel er geen standaard terugkoopbedrag in het contract staat, heeft Tottenham volgens Football.London wel een doorverkooppercentage van 20 procent afgesproken. Het gaat daarbij vermoedelijk om 20 procent over de winst die AZ maakt op Parrott. Dit betekent dat Spurs de spits met een flinke korting kan ophalen bij AZ, omdat ze een vijfde van de winst direct weer in eigen zak kunnen steken.

In maart meldde The Independent nog dat de Italiaanse grootmacht AC Milan serieuze interesse had. De vraagprijs werd toen geschat op een kleine 29 mljoen euro. Waar andere clubs dus die volledige hoofdprijs moeten betalen, kan Tottenham door de 20%-regeling over de winst miljoenen goedkoper uitkomen.

Terugkeer ondanks degradatiestrijd?

De situatie bij Tottenham zelf is echter zorgwekkend. De club staat momenteel op een dramatische achttiende plek in de Premier League. Als Tottenham Hotspur op deze positie blijft staan, dreigt degradatie en speelt het volgend seizoen in de Championship.

Ondanks de sportieve problemen wil Parrott graag terugkeren naar zijn oude club, of die nu in de hoogste competitie blijft of degradeert.