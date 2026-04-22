moet een streep zetten door zijn deelname aan het WK. De aanvaller van Bayern München en Duitsland kampt met een bovenbeenblessure en komt dit seizoen niet meer in actie.

Bayern bracht zaterdag naar buiten dat Gnabry 'geruime tijd' aan de kant staat, waardoor WK-deelname al onwaarschijnlijk leek. Nu bevestigt hij zelf via Instagram dat het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico buiten bereik is.

Droom spat uiteen na blessure

Via zijn eigen Instagram-kanaal deelt Gnabry hoe zwaar de afgelopen dagen voor hem zijn geweest. “De afgelopen dagen waren moeilijk om te verwerken, Een Bayern-seizoen waarin nog genoeg op het spel staat, zeker na het binnenhalen van opnieuw de Bundesliga-titel afgelopen weekend.”

Daar tegenover staat een persoonlijke teleurstelling van formaat. “En wat betreft de WK-droom met Duitsland: die is voor mij helaas voorbij."

De international richt zijn blik nu noodgedwongen op de lange termijn. “Net als de rest van het land zal ik de jongens vanuit huis steunen. Nu is het tijd om te focussen op mijn herstel en fit terug te keren voor de voorbereiding.”

Voor bondscoach Julian Nagelsmann betekent het wegvallen van een vaste waarde in zijn selectie. Gnabry groeide de afgelopen jaren uit tot een betrouwbare kracht binnen de Duitse selectie, met 26 doelpunten in 59 interlands.