Danny Makkelie heeft zijn handen vol gehad tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1), zo is te zien op beelden die ESPN heeft gedeeld in samenwerking met de KNVB. Maar ook vóór de finale was het een en ander aan de hand. Het scheidsrechtersteam moest vanwege een file noodgedwongen met een politie-escort naar De Kuip.

In de video is te zien dat Makkelie met zijn team vast staat op weg naar De Kuip. Hij vraagt politieagenten of hij met het scheidsrechtersteam achter hun bus aan mag rijden, waar hij toestemming voor krijgt. “Voor een oud-collega doen ze dat wel”, zegt Makkelie, die als inspecteur heeft gewerkt bij de politie.

Op het veld droeg Makkelie een microfoon, waardoor zijn gesprekken met spelers te horen zijn. Hij toont zich streng tegen NEC-verdediger Philippe Sandler. “Als jij mijn wedstrijd nog een keer moeilijker maakt door dit gedrag te vertonen... Ik wil dat niet hebben.” Het is een reactie op een opstootje, waar Sandler nadrukkelijk bij betrokken is.

Makkelie tegen Goes: ‘Vorig jaar veel last van jou gehad!’

Ook AZ-verdediger Wouter Goes met het ontgelden bij Makkelie. “Luister. Ik heb daarstraks al tegen jou gefloten. Vorig jaar in de bekerfinale had ik ook veel last van jouw gedrag. Ik geef jou een nieuwe kans, maar dit wil ik niet.” Goes vraagt of hij ook iets mag zeggen, maar loopt uiteindelijk weg en accepteert de reprimande. Verder is er een onderonsje met Bryan Linssen. “Finales zijn nooit leuk, hè. Je zit vol spanning”, zegt Linssen tegen de arbiter.

Ook horen we het telefoongesprek dat Makkelie voert met een veiligheidscoördinator, waarna wordt besloten de wedstrijd kort stil te leggen. Dat had te maken met het bewaken van de openbare orde. “Het was niet zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand was”, aldus Makkelie. “Gelukkig duurde het kort en kwam er niets uit voort.”

Makkelie dolblij met uitverkiezing voor WK

In de video reageert Makkelie ook op zijn uitverkiezing voor het WK 2026. De 43-jarige scheidsrechter is dolblij dat hij samen met assistenten Hessel Steegstra, Jan de Vries, Rob Dieperink en Dennis Higler naar de Verenigde Staten mag.

“Ik ben onlangs op een FIFA-seminar geweest in Italië. Dat was de laatste bijeenkomst voorafgaand aan het WK. Ik geloof dat het drie dagen na dat seminar was toen Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas van de KNVB, mij belde. Hij zei: ‘Dan, ik heb ontzettend goed nieuws: we hebben zojuist bericht ontvangen dat jij en je team zijn geselecteerd voor het WK”, vertelt Makkelie.

Zijn WK-deelname voelt als een beloning. “Je werkt daar natuurlijk als team vier jaar lang naartoe. Dat betekent: heel veel wedstrijden doen in binnen- en buitenland en zorgen dat je positief opvalt. Vorige week floten we nog een kwartfinale in de Europa League, dus het is zeker iets waar we rekening mee hielden. Maar de bevestiging is toch altijd wel fijn. Als die binnen is, kun je echt blij zijn.”