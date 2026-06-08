Het vertrek van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord lijkt de voorbode van een grote schoonmaak. Zijn assistenten lijken ook te gaan vertrekken.

Technisch directeur Dévy Rigaux en algemeen directeur Robert Eenhoorn namen de afgelopen weken de tijd om het seizoen van Feyenoord te analyseren. “We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer starten aan het volgende seizoen", legde Rigaux uit.

“De afgelopen anderhalf jaar heeft hij alles gegeven voor de club. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen met uiteindelijk toch de tweede plaats”, zei Rigaux op de website van Feyenoord. Tegelijkertijd werd intern geconcludeerd dat een nieuwe koers noodzakelijk is om opnieuw te kunnen bouwen.

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De beslissing komt opvallend snel, aangezien Van Persie zich nog kort geleden publiekelijk uitsprak over zijn toekomst bij de club. Na het veiligstellen van de tweede plek gaf hij aan overtuigd te zijn van een langer verblijf en een nieuwe poging in de Champions League.

De breuk betekent dat Feyenoord opnieuw begint met een vrijwel volledig nieuwe technische staf. Assistent-trainer Etienne Reijnen is al vertrokken, terwijl ook de positie van meerdere stafleden verandert of onzeker is. Zo is de kans groot dat Brian Pinas ook vertrekt, terwijl keeperstrainer Jyri Nieminen de club al heeft verlaten.

Tegelijkertijd blijft er ook beweging in de staf richting nieuwe gezichten. Zo is Saïd Bakkati aangesteld als veldtrainer. Ook andere namen worden in verband gebracht met een vertrek. Volgens het Algemeen Dagblad wordt René Hake gezien als een serieuze kandidaat voor een functie bij Leicester City, dat na degradatie uit de Championship uitkomt in de League One.