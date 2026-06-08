NEC laat vier spelers tegelijk gaan: 'We zijn ze dankbaar'

De contracten van , , en worden niet verlengd bij N.E.C., zo maakt de club maandag bekend. Het viertal zag 1 april al formeel hun contract worden opgezegd en heeft nu te horen gekregen dat er definitief geen nieuwe verbintenis wordt aangeboden.

Dasa streek in september 2025 neer in Nijmegen en groeide al snel uit tot een vaste kracht onder trainer Dick Schreuder. De 33-jarige aanvoerder van Israël kwam tot twee doelpunten, waaronder een belangrijke treffer in de spectaculaire halve finale tegen PSV (3-2).

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Willems en Misidjan werden een maand eerder, in juni 2025, vastgelegd door N.E.C. Willems, voormalig Oranje-international, kwam uiteindelijk negen keer in actie voor de club. Misidjan speelde twintig wedstrijden en was daarin goed voor één doelpunt en twee assists.

Voor Janse komt er eveneens een einde aan zijn periode in Nijmegen. De 24-jarige doelman sloot in de zomer van 2022 aan bij N.E.C. en maakte eind maart tegen sc Heerenveen na een lange wachttijd zijn officiële debuut in het eerste elftal. Daarnaast was hij werkzaam als keeperstrainer binnen de jeugdopleiding van de DFDS - N.E.C. Voetbalacademie.

Directeur spelerszaken Carlos Aalbers bedankt het viertal voor hun inzet. “We hebben veel respect en dankbaarheid voor de diensten van deze vier spelers. Ze hebben allemaal op hun eigen manier een groot aandeel gehad in het succesvolle seizoen dat we achter de rug hebben. N.E.C. wenst ze veel succes in het vervolg van hun loopbaan”, aldus Aalbers.

Over de toekomst van Bram Nuytinck, Jasper Cillessen en Danilo Pereira Da Silva is nog geen beslissing genomen. Met deze drie spelers zijn de gesprekken over een mogelijk vervolg momenteel nog gaande