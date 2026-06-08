Groep J: Oranje-beul aast op het WK op nóg grotere stunt

In aanloop naar het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden neemt FCUpdate de twaalf groepen één voor één onder de loep. Vandaag is het de beurt aan Groep J, waarin drie landen gaan proberen te stunten tegen de - op papier - favoriet voor de groepswinst: titelverdediger Argentinië.

Vier jaar geleden zette Lionel Messi op het WK in Qatar de kroon op zijn carrière. Met de wereldtitel met Argentinië veroverde de achtvoudig (!) Ballon d'Or-winnaar eindelijk de laatste grote trofee die nog ontbrak in zijn uitpuilende prijzenkast. Anno 2026 is Messi 'gewoon' weer van de partij op het WK. 38 jaar oud inmiddels, en als speler van Inter Miami niet langer actief in de top van het mondiale clubvoetbal.

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In de selectie van Argentinië is veel hetzelfde gebleven. Lionel Scaloni is nog altijd de bondscoach en van de elf spelers die in Qatar aan de aftrap stonden in de finale tegen Frankrijk, is alleen Ángel Di María er niet meer bij.

Bij de loting voor het WK van 2026 werden de Argentijnen in Groep J gekoppeld aan Algerije, Oostenrijk en Jordanië, dat zijn WK-vuurdoop beleeft. De titelverdediger wordt dan ook gezien als favoriet voor de groepswinst, maar is tevens gewaarschuwd. Algerije zorgde in aanloop naar het WK immers voor een aardige stunt door Oranje in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip op een 0-1 nederlaag te trakteren. De ploeg van Eredivisiespelers Ramiz Zerrouki en Anis Hadj Moussa - laatstgenoemde was matchwinner tegen Nederland - zal de voetbalwereld helemáál versteld doen staan als er ook tegen de regerend wereldkampioen een resultaat wordt behaald. Dat zal dan gelijk in de eerste speelronde moeten gebeuren, als beide landen elkaar treffen in Kansas City.

Ook met Oostenrijk zal terdege rekening moeten worden gehouden. De ploeg van bondscoach Ralph Rangnick is deze zomer voor het eerst sinds 1998 weer eens present op het allerhoogste podium. Op het EK van 2024 wist Oostenrijk nog voor een flinke verrassing te zorgen, door bovenaan te eindigen in de poule met Frankrijk én Nederland, mede dankzij een 3-2 zege op Oranje.

Tussen het verwachte vuurwerk van de Argentijnen, Algerijnen en Oostenrijkers is het nog maar de vraag hoe Jordanië zich staande weet te houden. De WK-debutant tankte de voorbije jaren vertrouwen met finaleplaatsen op het toernooi om de Azië Cup (2023) en de FIFA Arab Cup (2025), maar de tegenstand op het WK is op papier van een hoger niveau dan op die toernooien het geval was.

Speelschema Groep J

16 juni, 6.00 uur: Oostenrijk - Jordanië in San Francisco

17 juni, 3.00 uur: Argentinië - Algerije in Kansas City

22 juni, 19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk in Dallas

23 juni, 5.00 uur: Jordanië - Algerije in San Francisco

28 juni, 4.00 uur: Algerije - Oostenrijk in Kansas City

28 juni, 4.00 uur: Jordanië - Argentinië in Dallas