WK-selectie Argentinië bekend: Messi staat voor bijzonder record

Bondscoach Lionel Scaloni heeft de definitieve WK-selectie van Argentinië bekendgemaakt. Uiteraard ontbreekt superster Lionel Messi niet in de 26-koppige selectie van de titelverdediger, maar er zijn ook enkele opvallende afwezigen. Zo ontbreekt voormalig Feyenoord-verdediger Marcos Senesi, ondanks een sterk seizoen bij Bournemouth.

Alle ogen zullen opnieuw gericht zijn op Messi, die zich opmaakt voor mogelijk zijn laatste wereldkampioenschap. De inmiddels 38-jarige vedette van Inter Miami kampte afgelopen week nog met spierblessures, maar behoort ‘gewoon’ tot de selectie van Scaloni. Voor Messi wordt het bovendien een historisch toernooi: de aanvaller staat op het punt om als eerste speler ooit zijn zesde WK te spelen, al kan Cristiano Ronaldo dat aantal eveneens bereiken.

Opvallend is het ontbreken van Senesi. De voormalig verdediger van Feyenoord kende een uitstekend seizoen bij Bournemouth, waarmee hij verrassend als zesde eindigde in de Premier League. Toch heeft Scaloni besloten de verdediger buiten de selectie te laten. Ook Emiliano Buendía, Franco Mastantuono en Gianni Prestianni ontbreken in de WK-kern van Argentinië.

Achterin kiest Scaloni onder meer voor ervaring. Zo is de inmiddels 38-jarige Nicolás Otamendi opnieuw van de partij. De verdediger van Benfica gaat op voor zijn vierde wereldkampioenschap. Ook drie voormalig Ajacieden maken deel uit van de selectie: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez keren net als tijdens het gewonnen WK van 2022 terug in de Argentijnse ploeg.

Daarnaast valt op dat liefst zes spelers in de selectie onder contract staan bij Atlético Madrid. Onder anderen Julián Álvarez, Giuliano Simeone en Thiago Almada vertegenwoordigen de Spaanse topclub op het mondiale eindtoernooi.

Voor acht spelers wordt het hun eerste wereldkampioenschap. Onder meer Valentín Barco, Nico Paz en Giuliano Simeone maken zich op voor hun WK-debuut, terwijl achttien andere internationals al deel uitmaakten van de selectie die in Qatar wereldkampioen werd.

Selectie Argentinië:

Keepers: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)

Verdedigers: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Middenvelders: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Nico González (Atlético Madrid)

Aanvallers: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)