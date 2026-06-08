Feyenoord blijft volop zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Robin van Persie. Daarbij is een nieuwe naam nadrukkelijk in beeld gekomen. Volgens informatie van 1908.nl geldt ook als serieuze kandidaat om de vrijgekomen trainerspositie in De Kuip in te vullen.

De 47-jarige Belg kan rekenen op de waardering van technisch directeur Dévy Rigaux, die momenteel bezig is met het samenstellen van de technische staf voor het nieuwe seizoen. Vrancken is vanaf 1 juli beschikbaar nadat hij besloot zijn aflopende contract bij STVV niet te verlengen.

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De naam van de Vlaamse oefenmeester sluit aan in een lijstje waarop eerder ook Oliver Glasner en Sébastien Pocognoli werden genoemd. Waar Glasner momenteel wacht op duidelijkheid van AC Milan, dat volgens eerdere berichten zijn voorkeur geniet, houdt Feyenoord meerdere opties open in de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke.

Indrukwekkende opmars in België

Vrancken werkte zich de afgelopen vijftien jaar stap voor stap omhoog binnen het Belgische voetbal. Na periodes bij RDK Gravelo, Thes Sport en Lommel SK kreeg hij in 2017 zijn eerste kans op het hoogste niveau als assistent-trainer van KV Kortrijk onder Glen De Boeck.

Een jaar later volgde de stap naar KV Mechelen. Daar maakte hij direct naam door in zijn eerste seizoen de Belgische beker te winnen. Na vier succesvolle jaren verdiende hij een transfer naar KRC Genk. Hoewel hij daar een sterke indruk achterliet, liep hij op de slotdag van het seizoen de landstitel mis ten koste van Royal Antwerp FC.

Zijn volgende uitdaging vond hij bij KAA Gent, maar dat avontuur eindigde voortijdig door tegenvallende resultaten. In april 2025 stapte Vrancken vervolgens in bij STVV, waar hij zich razendsnel populair maakte.

Historisch seizoen bij STVV

Waar STVV een jaar eerder nog moest strijden tegen degradatie, leidde Vrancken de club afgelopen seizoen naar een knappe derde plaats in de Belgische Pro League. Daarmee plaatste de club zich voor het eerst in haar geschiedenis voor Europees voetbal.

Zijn prestaties maakten grote indruk binnen de organisatie. "Hij zal de geschiedenis ingaan als één van de grootste STVV-trainers ooit", sprak CEO Takayuki Tateishi lovend over de Belgische coach.

Vrancken lijkt zelf eveneens toe aan een volgende stap. In januari legde hij nog een aanbieding van Saint-Étienne naast zich neer, maar inmiddels is hij clubloos en beschikbaar voor een nieuwe uitdaging.

Feyenoord hoopt ondertussen voor de eerste training op 29 juni duidelijkheid te hebben over de opvolging van Van Persie.