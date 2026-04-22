RealityFBI is na de bekerhuldiging van AZ met opvallende (verwijderde) beelden van gekomen. Het roddelplatform op Instagram deelt een video waarin de talentvolle middenvelder struikelt en vervolgens met een ziekte lijkt te schelden.

AZ werd dinsdagavond gehuldigd na de ruime bekerwinst (5-1) tegen NEC. De vreugde was groot in Alkmaar, waar spelers en stafleden er een feest van maakten voor het AFAS Stadion. Op internet circuleerden eerder al vermakelijke beelden van een dronken Wouter Goes.

Maar ook RealityFBI is met opvallend beeldmateriaal gekomen na de festiviteiten, zo blijkt op Instagram. Het populaire platform repost in eerste instantie een ESPN-video van Smit, die de vreugde in beeld lijkt te brengen. “ESPN had vóór deze beelden hele andere Kees-cambeelden, die ze snel hebben verwijderd”, voegt het eraan toe als tekst.

Vervolgens deelt het roddelplatform de verwijderde beelden van Smit. De middenvelder richt de camera op zichzelf, maar lijkt ergens te struikelen. Op dat moment lijkt Smit met de ziekte kanker te schelden, zo suggereert RealityFBI. Die beelden werden dus al snel verwijderd, maar leverden wel vier likes op.

