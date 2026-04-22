ESPN verwijdert beelden van fors scheldende Kees Smit

22 april 2026, 12:35   Bijgewerkt: 13:53
Bekerhuldiging AZ
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate | Redacteur

RealityFBI is na de bekerhuldiging van AZ met opvallende (verwijderde) beelden van Kees Smit gekomen. Het roddelplatform op Instagram deelt een video waarin de talentvolle middenvelder struikelt en vervolgens met een ziekte lijkt te schelden.

AZ werd dinsdagavond gehuldigd na de ruime bekerwinst (5-1) tegen NEC. De vreugde was groot in Alkmaar, waar spelers en stafleden er een feest van maakten voor het AFAS Stadion. Op internet circuleerden eerder al vermakelijke beelden van een dronken Wouter Goes.

Maar ook RealityFBI is met opvallend beeldmateriaal gekomen na de festiviteiten, zo blijkt op Instagram. Het populaire platform repost in eerste instantie een ESPN-video van Smit, die de vreugde in beeld lijkt te brengen. “ESPN had vóór deze beelden hele andere Kees-cambeelden, die ze snel hebben verwijderd”, voegt het eraan toe als tekst.

Vervolgens deelt het roddelplatform de verwijderde beelden van Smit. De middenvelder richt de camera op zichzelf, maar lijkt ergens te struikelen. Op dat moment lijkt Smit met de ziekte kanker te schelden, zo suggereert RealityFBI. Die beelden werden dus al snel verwijderd, maar leverden wel vier likes op.

Kees Smit op story van RealityFBI
© ESPN/RealityFBI

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • 20 apr. 09:13
  • 19 apr. 18:44
  • 19 apr. 07:55
0 0 reacties
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
24
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44

