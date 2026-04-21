Huldiging AZ op tv: bij deze zenders volg je de festiviteiten

21 april 2026, 16:52   Bijgewerkt: 17:36
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

AZ wordt dinsdagavond gehuldigd voor de bekerwinst. De ploeg van trainer Leeroy Echteld reist met een open bus door Alkmaar, richting het eigen AFAS Stadion. In dit artikel vind je alles over het programma van de huldiging en lees je waar de festiviteiten op tv te zien zijn.

AZ versloeg NEC afgetekend met 5-1 en won voor de vijfde keer de beker. De officiële huldiging bestaat uit twee delen. Om 18:45 uur vertrekt een open bus voor een rondrit door Alkmaar, die circa 45 minuten duurt en eindigt bij het AFAS Stadion.

Aansluitend begint daar om 19:45 uur het podiumprogramma op P1. De spelers en staf worden er rond 20.00 uur verwacht. Dan is het programma al begonnen met een optreden van Robert van Hemert, bekend van de hit als Zoet, Zout, Zuur.

Programma huldiging AZ

  • 18:00 – Terrein P1 bij het AFAS Stadion open
  • 18:45 – Bustour vanaf startlocatie ‘Molen van Piet’
  • 19:30 – Einde bustour, aankomst bij het AFAS Stadion
  • 19:45 – Start podiumprogramma, optreden Robert van Hemert
  • 20:15 – Huldiging op P1 bij het AFAS Stadion
  • 21:00 – Einde huldiging, optreden Sven Versteeg
  • 21:30 – Einde podiumprogramma

Huldiging AZ op tv

De huldiging is vanavond vanaf 18.45 uur live te zien op het open kanaal van ESPN. Ook zendt ESPN de huldiging volledig uit via YouTube.

Daarnaast is de huldiging vanaf 18.40 uur te zien bij het lokale NH, te vinden via kanaal 707 (Ziggo), 509 (KPN) of 501 (Odido).

