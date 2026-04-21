Rafael van der Vaart vindt dat in een aspect van zijn spel heel erg lijkt op : zijn kalmte in het verdedigen. Wel ergert hij zich enorm aan het gedrag van de verdediger van AZ. vindt dat de momenten van Goes vaak groter worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn.

Goes is een van de meest besproken spelers op de Nederlandse velden, omdat hij met zijn gedrag vaak het bloed onder de nagels vandaan haalt bij tegenstanders. Aanvoerder Clasie laat bij Rondo echter weten ‘weinig werk’ te hebben aan de mandekker. “Er wordt veel over hem gesproken en veel over hem gezegd. Maar hoe hij zich dit jaar ontwikkeld en verbeterd heeft ten opzichte van afgelopen jaren... Daar maakt hij stappen in”, aldus de middenvelder.

Clasie geeft aan regelmatig met Goes te praten. “Maar niet altijd over deze momenten. Soms gebeurt het en soms wordt het groter gemaakt dan het in werkelijkheid is”, vindt de voormalig international, die blij is met een winnaar als Goes in zijn elftal. “Het zijn momenten waar hij zelf van moet leren en waar hij zelf stappen in moet maken. Nu zien de camera’s alles. In dit gebied maakt hij stappen en daar is hij veel mee bezig.”

Van der Vaart geeft aan niet blij te zijn met het gedrag van Goes. “Het is jammer, want we willen het hebben over hoe goed hij is”, aldus de oud-middenvelder. “Omdat hij zo irritant is, heb je het altijd over dat andere. Dat moet hij kwijt, want dit is irritant gedrag.” Van der Vaart vindt het vooral vervelend dat Goes ‘loopt te janken’ als hij zelf een tikje krijgt. “Dan moet je ook een vent zijn. Als je een klootzak wil zijn, moet je dat doortrekken. Het is wel een hele goede speler en gisteren speelde hij ook goed.” Met name de kalmte van Goes in het verdedigen kan Van der Vaart bekoren. “Van Dijk had ook zo'n periode, omdat hij zo goed stond. Dat heeft hij ook een beetje.”