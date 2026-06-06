De oefeninterland tussen WK-ganger Saoedi-Arabië en Puerto Rico heeft in het Amerikaanse Austin bijna twee uur stilgelegen vanwege zware onweersbuien in de omgeving. Het incident benadrukt de mogelijke weersomstandigheden waarmee landen te maken kunnen krijgen tijdens naderende eindtoernooi, dat woensdag van start gaat.

De spelers werden in het Q2 Stadium na 21 minuten naar de kleedkamers gestuurd door de scheidsrechter. De FIFA hanteert tijdens het toernooi in de Verenigde Staten strikte veiligheidsprotocollen die aansluiten bij de lokale regels. Zodra er bliksem wordt waargenomen binnen een straal van dertien kilometer, moet een wedstrijd direct worden gestaakt.

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Vervolgens geldt er een verplichte wachttijd van dertig minuten na de laatste blikseminslag, een klok die bij elke nieuwe inslag opnieuw begint te lopen. Na de lange onderbreking in Texas liep de ploeg van de nieuwe bondscoach Georgios Donis via doelpunten van Sultan Mandash, Abdullah Al Hamdan en aanvoerder Salem Al Dawsari uit naar een ruime overwinning op het niet-gekwalificeerde Puerto Rico.

Weersomstandigheden ook relevant voor het Nederlands elftal

De extreme weersomstandigheden in de zuidelijke staten zijn ook een aandachtspunt voor het Nederlands elftal. Oranje werkt in de groepsfase twee wedstrijden af in Texas: komende zondag tegen Japan in Dallas en op 20 juni tegen Zweden in Houston.

Naast de kans op onweer tijdens het orkaanseizoen, wordt er in deze periode extreme hitte verwacht met temperaturen die regelmatig boven de 35 graden uitkomen. Tijdens de ontmoeting met de Japanners wordt in Dallas een buitentemperatuur van ongeveer 33 graden voorspeld. Bij dergelijke omstandigheden kan de FIFA verplichte drinkpauzes inlassen in de dertigste en vijfenzeventigste minuut, of duels zelfs uitstellen als de zogeheten hittestress te hoog uitvalt.

Toch lijkt de selectie van Nederland deels ontzien te worden door de faciliteiten van de Amerikaanse speelsteden. Zowel het AT&T Stadium in Dallas als het NRG Stadium in Houston is volledig overdekt. Beide onderkomens beschikken bovendien over geavanceerde airconditioning. Hierdoor blijven de omstandigheden op het veld en op de tribunes beheersbaar, ongeacht de extreme hitte of mogelijke onweersbuien buiten de stadionmuren.