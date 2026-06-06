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Romano verrast: onverwachte transferklapper voor SC Heerenveen

6 juni 2026, 16:14
Fabrizio Romano over sc Heerenveen
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

SC Heerenveen neemt komende transferzomer mogelijk afscheid van Marcus Linday. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft het Portugese SC Braga zich met een bod van liefst vijf miljoen euro gemeld in Friesland.

Romano meldt zaterdagmiddag dat Heerenveen en Braga komende week om de tafel gaan om te onderhandelen over de Zweedse middenvelder. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Portugese competitie zou vijf miljoen euro over hebben voor Linday. Volgens FootballTransfersNL ligt de geschatte transferwaarde van Linday op 4,6 miljoen euro.

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De 23-jarige middenvelder kwam in de winter van 2024 over van het Zweedse Västerås SK. De Friezen betaalden destijds zo’n anderhalf miljoen euro voor zijn komst. Die investering lijkt dubbel en dwars de moeite waard, nu Braga zich met een riant voorstel heeft gemeld in het Abe Lenstra Stadion.

Linday was afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal van Robin Veldman. Hij kwam in liefst 37 officiële duels in actie.

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Marcus Linday

Marcus Linday
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 23 jaar (2 jun. 2003)
Positie: VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
33
1
2024/2025
Heerenveen
16
2
2024
Västerås
28
0
2021
Assyriska
21
2

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