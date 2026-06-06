Romano verrast: onverwachte transferklapper voor SC Heerenveen

SC Heerenveen neemt komende transferzomer mogelijk afscheid van . Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft het Portugese SC Braga zich met een bod van liefst vijf miljoen euro gemeld in Friesland.

Romano meldt zaterdagmiddag dat Heerenveen en Braga komende week om de tafel gaan om te onderhandelen over de Zweedse middenvelder. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Portugese competitie zou vijf miljoen euro over hebben voor Linday. Volgens FootballTransfersNL ligt de geschatte transferwaarde van Linday op 4,6 miljoen euro.

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De 23-jarige middenvelder kwam in de winter van 2024 over van het Zweedse Västerås SK. De Friezen betaalden destijds zo’n anderhalf miljoen euro voor zijn komst. Die investering lijkt dubbel en dwars de moeite waard, nu Braga zich met een riant voorstel heeft gemeld in het Abe Lenstra Stadion.

Linday was afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal van Robin Veldman. Hij kwam in liefst 37 officiële duels in actie.