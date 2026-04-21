lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Corinthians. Nu de contractonderhandelingen muurvast zitten, groeit binnen Corinthians het gevoel dat de 32-jarige aanvaller transfervrij vertrekt.

Hoewel er formeel nog gesprekken lopen over een verlenging, schrijft ESPN over 'groot pessimisme' over een langer verblijf van Depay. De kloof tussen vraag en aanbod blijkt aanzienlijk, met name op financieel vlak.

Miljoenenlast drukt zwaar op Corinthians

Het totale kostenplaatje rond Depay loopt volgens bronnen op tot zo’n 1,2 miljoen euro per maand. Dat bedrag omvat niet alleen salaris, maar ook bonussen, tekengeld en belastingen. Corinthians wil financieel juist de teugels aantrekken, na de mindere prestaties van de afgelopen jaren.

Daarbovenop komt nog een openstaande verplichting van circa 6,8 miljoen euro aan bonussen die Depay al bij elkaar heeft gevoetbald. Vanwege de financiële problemen probeert de clubleiding met het kamp-Depay tot een betalingsregeling te komen, maar dat is nog niet gelukt.

Het contract van de Oranje-international loopt in de zomer af. Een contractverlenging onder de huidige voorwaarden is uitgesloten. Corinthians wil alleen verder als de voorwaarden drastisch worden aangepast. De hoop was dat Depay bereid zou zijn om financieel water bij de wijn te doen, maar die concessies lijken voorlopig uit te blijven.

Clubbestuurder Marcelo Paz gaf eerder al aan dat er gezocht wordt naar creatieve oplossingen. “We willen dat hij blijft en hij heeft zelf ook gezegd dat hij wil blijven, maar we moeten andere manieren vinden om dat financieel mogelijk te maken”, stelde hij. “Het gaat om een nieuw contract. We maken het huidige gewoon af en daarna moeten we opnieuw om tafel.

Depay herstelt van dijbeenblessure

De sportieve situatie helpt niet mee. Depay werkt momenteel aan zijn herstel van een dijbeenblessure en mikt op een rentree eind april, wanneer Corinthians het opneemt tegen Peñarol in de Copa Libertadores.

Zijn revalidatie verliep echter allesbehalve vlekkeloos. Binnen de club ontstond irritatie nadat een fout in de fysieke begeleiding leidde tot een nieuwe blessure, opgelopen tijdens een krachttraining die eigenlijk nog te vroeg kwam in zijn herstelproces.

Om de schade te beperken werd zelfs tijdelijk een specialist uit Spanje ingevlogen voor een specifieke behandeltechniek. Die ingreep moet Depay alsnog op tijd fit krijgen. Zijn focus ligt op een terugkeer eind april, maar de vraag is vooral hoe lang hij daarna nog in het shirt van Corinthians te zien zal zijn.