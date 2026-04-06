trekt zich weinig aan van kritiek die hij krijgt. In een interview met Kick ’t Met wordt hij gevraagd naar de negativiteit rondom zijn persoon, zelfs nu hij topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is.

De routinier, goed voor 108 interlands en 55 doelpunten, weet dat er ‘altijd negativiteit’ bij komt kijken ‘als er iets speciaals gebeurt’. “Dan ontstaan er automatisch verschillende perspectieven. Meningen zijn verdeeld en dat is prima.”

Artikel gaat verder onder video

Depay is vooral trots, zegt hij. “Ik begon in de jeugd als nummer tien en ben daarna buitenspeler geworden. In de loop van mijn carrière ben ik doorgegroeid naar een soort spits, een halve spits. En ja, de statistieken liegen niet, snap je?”

“Wat mensen daar negatief aan vinden, moeten ze zelf invullen. Als je daar al iets negatiefs over kunt zeggen”, vervolgt de smaakmaker van Corinthians. “Ik ben nog altijd actief als international en zeker nog niet klaar met mijn journey. Ik zie alleen positieve dingen. Er is ook een reden dat ik zover ben gekomen en bepaalde goals en assists heb geleverd.”

Dat heeft hij niet alleen gedaan, benadrukt de 32-jarige aanvaller. “In een teamsport doe je het nooit alleen. Je hebt een coach nodig, je hebt medespelers nodig. Maar je hebt ook je hoofd nodig — je mind — en je voeten om het te laten zien op het veld. Die twee voeten heb ik altijd geprobeerd aan het werk te zetten.”

“Er wordt veel over mij gesproken, maar op dit moment raakt het me niet echt”, zegt hij verder. “Ik kan het toch niet tegenhouden. Ik kan nu wel roepen: ‘fuck de haters’, maar toen ik zestien was en bij het eerste zat, had ik ook al haters. Waarschijnlijk deed ik toen dus al iets goed, snap je? Dat is mijn manier van denken.”

In het buitenland heeft Depay gemerkt dat de kritiek op hem tot verbazing leidt. “Buitenlanders begrijpen het ook niet. Brazilianen begrijpen niet waarom er zo over mij wordt gesproken. Natuurlijk zijn er ook positieve geluiden, maar er is ook veel negativiteit.”

“Dan zeggen ze: ‘Ja, maar al die dingen eromheen die je doet… Een zweetband…’ Maar stel dat ik dat allemaal niet had gedaan — wat dan? Voor mij is het uiteindelijke doel simpel: een prijs winnen met het Nederlands elftal. Vergeet alles eromheen. Dáár draait het om. We zijn er dichtbij geweest, maar uiteindelijk betekent dat niets”, weet Depay.