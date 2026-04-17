was in zijn jeugd groot bewonderaar van drie Nederlandse voetballers, zo vertelt de Braziliaan in een interview met Ziggo Sport. De dribbelkoning, die tegenwoordig weer uitkomt voor Santos, keek naar eigen zeggen onder meer 'urenlang' naar beelden van Dennis Bergkamp. Ook gaat Neymar in op zijn vriendschap met .

In gesprek met Armin Shah krijgt Neymar de vraag welke Nederlandse spelers hem in het verleden hebben geïnspireerd. "Clarence Seedof", antwoordt de oud-speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain direct. Vervolgens noemt hij ook Edgar Davids en Bergkamp. "Magisch", zegt Neymar over laatstgenoemde. "Ik heb zoveel video's van hem bekeken. Hij was één van de spelers waar ik urenlang beelden van bekeek. Gewoon magisch, maar Seedorf was ook altijd aanwezig in mijn jeugd."

'Memphis is een heel authentiek persoon'

Artikel gaat verder onder video

Shah vraagt Neymar ook naar zijn vriendschap met Memphis Depay. De twee duiken al jaren geregeld op in elkaars gezelschap, onder meer in foto's op sociale media. "Dat is begonnen in Frankrijk", verwijst Neymar naar de periode dat Memphis bij Olympique Lyonnais speelde en hijzelf bij PSG. "Hij is een heel authentiek persoon, ik denk dat dat is waarom we zo goed klikten. Authenticiteit speelt een grote rol in ons leven. Memphis is een goede vriend geworden. Ik gun hem het beste, niet alleen buiten het voetbal maar ook daarbinnen."