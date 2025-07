Gênante actie: Neymar juicht te vroeg en krijgt ruzie met eigen supporter

dacht heel even de held te worden voor zijn club Santos in de wedstrijd tegen Internacional in de Braziliaanse Serie A. Niets bleek minder waar. Zijn late gelijkmaker ging niet door en Neymar kreeg het aan de stok met de arbitrage en een supporter op de tribune.

Santos stevende in de 94ste minuut af op een 1-2 verliespartij, maar Neymar leek diep in de extra tijd de gelijkmaker binnen te schieten. De superster begon al voor de bal over de lijn was uitgebreid te juichen, maar voormalig AZ-doelman Sergio Rochet kon de bal nog op de lijn stoppen. 1-2 werd de einduitslag dus.

Artikel gaat verder onder video

Neymar was het allesbehalve eens met de scheidsrechter en liet dat blijken met zijn gebaren. Nadat de wedstrijd afgelopen was belandde de oud-speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain in een woordenwisseling met een supporter van zijn eigen club.

Santos staat er niet goed voor in de Serie A en had dan ook wel een extra punt kunnen gebruiken. De ploeg uit São Paulo staat momenteel op de zeventiende plaats, die degradatie zou betekenen. Neymar zelf staat bovendien pas op één doelpunt dit seizoen.

🇺🇾🤯 TREMENDA atajada de Sergio Rochet en la ultima pelota a Neymar para aguantar la victoria de Inter ante Santos.pic.twitter.com/tmJ1sTRmCJ — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) July 24, 2025

