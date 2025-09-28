Neymar onder vuur: journalist doet boekje open over Santos-ster en wordt aangeklaagd

(33) onderneemt juridische stappen tegen een Braziliaanse journalist, die de sterspeler van Santos beticht van zeer een zeer onprofessionele levensstijl. Dat wordt althans gemeld door de Daily Mail. Volgens Rodolfo Gomes is de topscorer aller tijden van Brazilië onder meer verslaafd aan whisky met energydrank en houdt hij ellenlange nachtelijke gamesessies die tot in de vroege uurtjes doorgaan.

Sinds begin dit jaar is Neymar terug bij zijn eerste club Santos, dat de oud-speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain transfervrij overnam van het Saudische Al-Hilal. Een groot succes is zijn rentree nog niet: de aanvaller kwam dit seizoen in dertien competitiewedstrijden pas drie keer tot scoren namens Santos. Momenteel is hij uitgeschakeld met een hamstringblessure die hem naar verwachting tot medio november nog langs de kant houdt.

Artikel gaat verder onder video

Gomes zegt in een video op zijn eigen kanaal dat Neymar niet bepaald leeft voor zijn sport. "Hij is verslaafd aan whisky met energiedrankjes, rookt shisha en gaat 's nachts pas tussen 4.00 en 5.00 uur naar bed", aldus de journalist. Volgens Gomes heeft het gedrag van Neymar een negatieve impact op zijn Santos-teamgenoten. Zo zou het tijdstip waarop de selectie traint naar een later moment op de dag zijn verschoven, om de sterspeler de gelegenheid te geven uit te slapen. Trainer Juan Pablo Vojvoda zou echter met het idee spelen de sessies weer te vervroegen, om zo indirect Neymars probleemgedrag te onthullen.

Het management van Neymar reageert woedend op de uitlatingen van Gomes, die 'roekeloos, lasterlijk en vals' worden genoemd, en gaat in de tegenaanval. "Alle mogelijke civiel- én strafrechtelijke maatregelen worden genomen om de betrokkenen ter verantwoording te roepen", klinkt het. Neymar zelf reageert slechts met een kwinkslag op de aantijgingen. Op zijn Instagram-account plaatst de voetballer een foto van een blikje energydrank in een story, met als bijschrift: "VERSLAAFD aan Red Bull. Deze is geweldig", gevolgd door een knipogende emoji.