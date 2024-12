Lamine Yamal ontmoet grote idool en ontvangt fraai compliment

heeft vrijdag eindelijk ontmoet. De talentvolle Spanjaard was in zijn jeugd groot fan van de Braziliaan en kwam hem deze week voor het eerst tegen tijdens de Globe Soccer Awards in Dubai. Daar gaven de twee elkaar een omhelzing.

Afgelopen zomer sprak Yamal tijdens het Europees kampioenschap al over Neymar. “Ik heb altijd gezegd dat Lionel Messi de beste speler uit de geschiedenis is, maar ik keek vroeger altijd naar Neymar”, stelde het toptalent destijds. Toen de Braziliaan in 2013 naar Barcelona kwam, was Yamal pas zes jaar oud.

Vrijdag konden de twee elkaar voor het eerst ontmoeten. Bij de Globe Soccer Awards kreeg Neymar een Lifetime Achievement Award, terwijl Yamal werd benoemd tot beste talent. Voor het evenement begon, kwamen de buitenspelers elkaar tegen. De ontmoeting bezegelden ze met een omhelzing.

Lof van Pjanic

Naast Neymar was ook voormalig Barça-middenvelder Miralem Pjanic aanwezig op het gala. De Bosniër stond tussen 2020 en 2022 onder contract in Catalonië. Ook toen ging het bij de club al vaak over Yamal. “Toen ik bij Barcelona speelde, spraken ze al over hem tegen me”, begint de middenvelder tegenover het Italiaanse Sky. “Ze vertelden me dat hij de ster van de toekomst zou worden en ze hadden gelijk. We moeten hem beschermen, want hij heeft een uitzonderlijk talent.”

Lamine Yamal & Ney😍🫱🏾‍🫲🏼 pic.twitter.com/XkCTxaRBBz — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 27, 2024

