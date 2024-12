Yamal kiest voor opmerkelijke speler als moeilijkste tegenstander

is op dit moment een van de grootste talenten in de wereld. De Spanjaard wist afgelopen zomer al beslag te leggen op het Europees kampioenschap en won in november ook de Golden Boy-award. In gesprek met Tuttosport noemt de buitenspeler een zeer opvallende naam als moeilijkste tegenstander waar hij tegen heeft gespeeld.

Yamal werd vorige maand de Golden Boy-award uitgereikt, waarna hij hier in gesprek met Tuttosport op terugblikt. “Het voelt als een groot geluk, een hele eer”, stelt de zeventienjarige aanvaller. “Het is de eerste stap van een geweldige carrière die ik hoop te hebben.” De buitenspeler weet wel dat individuele prijzen vaak tot stand komen als gevolg van een prijs met een team. “Ik wil het dus goed blijven doen bij Barça en Spanje, zodat ik meer prijzen kan verzamelen.”

Iedere speler kan de Golden Boy-award maar een keer winnen, dus Tuttosport wil weten wat het volgende doel is voor Yamal. “Als ik met Barça win, vooral in de Champions League, maak ik meer kans op de individuele trofee die de carrière van een speler bekroont: de Ballon d’Or”, is het talent ambitieus. “Geen enkele speler wint individuele prijzen als hij er niet in slaagt om met zijn team iets te winnen.”

Moeilijkste tegenstander

Vervolgens wordt Yamal gevraagd wie hij zijn lastigste tegenstander vond, waarbij hij een opmerkelijk antwoord geeft. “David Raum, de linksbuiten van Duitsland en RB Leipzig”, geeft de Spanjaard aan. “Een stoere, grimmige verdediger. Op het EK in de kwartfinales tegen de Duitsers bleek hij een tegenstander die lastig te verslaan is”, legt hij uit, terugblikkend op de met 2-1 gewonnen wedstrijd op het EK.

