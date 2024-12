‘Twijfels bij FC Barcelona betekenen mogelijk goed nieuws voor Frenkie de Jong’

Het valt niet uit te sluiten dat woensdagavond een basisplaats heeft bij FC Barcelona in de kraker tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Mundo Deportivo schrijft een paar uur voor de aftrap van de ontmoeting in het Signal Iduna Park dat FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick nog altijd ‘piekert’ over zijn opstelling en de afgelopen uren ‘serieus’ heeft nagedacht over een basisplaats voor De Jong.

Het is vooralsnog niet het seizoen van De Jong. De middenvelder moest de eerste maanden van dit seizoen wegens een enkelblessure aan zich voorbij laten gaan. Hij maakte begin oktober zijn rentree binnen de lijnen, maar het was duidelijk dat hij nog lang niet op het niveau van voor zijn blessure zal zitten. De supporters van FC Barcelona tonen echter weinig geduld met De Jong en uitten meteen kritiek op de Nederlander, die het sentiment na zijn indrukwekkende invalbeurt tegen Real Madrid alweer honderdtachtig graden gedraaid leek te hebben.

Maar niets blijkt minder waar. De Jong is inmiddels bijna elke week het mikpunt van kritiek bij FC Barcelona. Hij was vorige week weliswaar trefzeker in de uitwedstrijd tegen RCD Mallorca, maar de kritiek na zijn slechte invalbeurt tegen Celta de Vigo was niet mals. De Jong slaagde er bovendien niet in om zijn goede invalbeurt tegen RCD Mallorca een passend vervolg te geven. Hij kwam op bezoek bij Real Betis opnieuw als invaller binnen de lijnen, maar veroorzaakte een strafschop en had daarmee een ongelukkig aandeel in het uiteindelijke 2-2 gelijkspel.

Flick twijfelt over zijn opstelling

De Jong zal gebrand zijn op revanche, maar het is nog maar de vraag of hij woensdagavond tegen Borussia Dortmund eindelijk weer een keer aan de aftrap mag verschijnen. De laatste keer dat De Jong een basisplaats kreeg van Flick, was op 10 november in de competitiewedstrijd tegen Real Sociedad. Flick leek tegen Borussia Dortmund vast te houden aan een middenveld bestaande uit Marc Casadó, Pedri en Dani Olmo, maar volgens Mundo Deportivo bestaat er nu toch een kans dat De Jong zich vanaf het begin mag laten zien.

“Flick piekert nog steeds over de basiself van Barça tegen Borussia Dortmund. Voor de trainer is het een heel belangrijke wedstrijd, omdat het een gigantische stap voorwaarts zou kunnen betekenen als ze winnen”, zo leest het. Volgens Mundo Deportivo zou winst in Duitsland bovendien een ‘geweldige opsteker’ betekenen op ‘moreel vlak’. “Om deze reden denkt Flick na over de line-up van vanavond. Zijn oorspronkelijke idee is om continuïteit te geven aan de ‘gala-elf’ die begon tegen Betis, maar de afgelopen uren heeft hij er serieus over nagedacht om De Jong een leidende rol te geven.”

Flick was niet blij met het optreden van FC Barcelona tegen Real Betis en zou om die reden ‘frisse benen’ in zijn ploeg willen hebben. “Eén van de spelers die de ploeg kan opfrissen is De Jong, die minder vermoeid is dan zijn teamgenoten”, zo leest het. Flick zou, ondanks De Jong zijn ongelukkige optredens dit seizoen, ‘veel vertrouwen’ hebben in de Nederlander. “Zijn fysieke potentieel maakt hem ook een ideale speler om tegen een sterke tegenstander als Borussia Dortmund te spelen.”

De ontmoeting tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur. De Catalanen zetten bij een zege in Duitsland een grote stap richting de volgende ronde van de Champions League. Ze haalden twaalf punten uit de eerste vijf wedstrijden, evenals Borussia Dortmund.

