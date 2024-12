Onverwachte steun voor De Jong: ‘Mijn favoriete speler’

Nuri Sahin heeft dinsdagmiddag zijn steun voor uitgesproken. De Nederlander neemt het woensdag met Barcelona op tegen Borussia Dortmund, maar wordt de laatste weken regelmatig hard aangepakt door de eigen fans. Volgens Sahin moeten ze in Catalonië juist heel blij zijn met de controleur.

De Jong keerde begin oktober terug van een enkelblessure die hem maanden aan de kant had gehouden. Hoewel de Nederlander een goede invalbeurt kende op bezoek bij Real Madrid (0-4), wist hij daarna nauwelijks meer te imponeren namens Barça. Dat is hem op de nodige kritiek van de eigen fans komen te staan, terwijl hij het ook voornamelijk moet doen met een plek op de bank. De verwachting is dat de Oranje-international ook woensdag in Dortmund niet aan de aftrap mag verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Topaankoop Dani Olmo kan Barcelona transfervrij verlaten door speciale clausule'

Hoewel De Jong dus bakken aan kritiek ontvangt, krijgt hij dinsdagmiddag een hart onder de riem gestoken vanuit het kamp van de aankomende tegenstander. “Hij is mijn favoriete Barcelona-speler”, stelt Dortmund-trainer Sahin op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Ik heb een zwak voor hem sinds ik hem bij Ajax zag spelen. Hij is mijn favoriete middenvelder. De club zou heel blij moeten zijn met een speler zoals hij.”

LEES OOK: 'Guerrillaoorlog': Frenkie de Jong krijgt mededeling die hij absoluut niet wil horen

Dortmund geen favoriet

Hoewel Dortmund als nummer vier in de Champions League in eigen huis aantreedt tegen nummer drie Barcelona, verwacht Sahin een gelijkopgaande wedstrijd. “Er is hier geen favoriet”, is de oefenmeester duidelijk. “We zijn van hetzelfde niveau. We staan op gelijke hoogte in het klassement en komen hier alleen voor de winst.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Messi noemt drie Nederlanders in rijtje met belangrijkste FC Barcelona-figuren, maar vergeet goede vriend

Lionel Messi draagt weliswaar al ruim drie jaar niet meer het shirt van FC Barcelona, maar hij is de club en de supporters natuurlijk nog niet vergeten.