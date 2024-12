'Guerrillaoorlog': Frenkie de Jong krijgt mededeling die hij absoluut niet wil horen

Het gaat niet voor de wind bij FC Barcelona. De middenvelder beleeft een moeilijke periode, die volgens SPORT niet los te zien is van de enkelblessure die hij opliep in april. De Jong zou van de clubleiding opnieuw het dringende advies hebben gekregen om een operatie te ondergaan, wat hij zelf niet ziet zitten. De krant spreekt van een ‘guerrillaoorlog’ tussen De Jong en de clubleiding.

Volgens bronnen binnen de club botsen de standpunten van de medische staf en De Jong. De artsen hebben hem herhaaldelijk aangeraden een operatie te ondergaan om zijn fysieke problemen definitief op te lossen. De Jong heeft dit voorstel echter keer op keer afgewezen. De Jong wil koste wat kost voorkomen dat zijn blessure, waar hij nu al acht maanden hinder van ondervindt, chronisch wordt.

De medische staf van Barcelona blijft van mening dat een operatie de beste oplossing is. “Dat is opnieuw aan De Jong gecommuniceerd”, schrijft SPORT. “Hij blijft echter vasthouden aan zijn standpunt.” De Jong vertelde vorige maand dat hij ‘steeds vrijer’ wordt in zijn hoofd, maar nog niet volledig vrijuit speelt. Dat ziet de sportkrant ook. “Het probleem is dat hij, nu hij weer speelt, niet op het gewenste niveau presteert door de voorzichtigheid die hij moet betrachten.”

Het bestuur zou De Jong in privégesprekken een ‘passieve’ houding in zijn herstel verwijten. De Jong, die zaterdag als invaller een strafschop veroorzaakte tijdens het 2-2 gelijkspel bij Real Betis, zorgt bij het bestuur ook voor onvrede door niet te reageren op een voorstel om zijn contract te verlengen. Er wordt steeds meer rekening mee gehouden dat De Jong van plan is om transfervrij te vertrekken aan het einde van zijn contract, volgend seizoen. Vorige week schreef SPORT zelfs dat hij tussentijds voor slechts twintig miljoen euro weg mag.

'Overblijfsel van Bartomeu-tijdperk'

“De spanningen tussen De Jong, het bestuur, en de technische staf lopen hoog op”, aldus de sportkrant. “De Jong voelt zich slecht behandeld door de huidige directie, die hem bovendien ziet als een erfenis van het Bartomeu-tijdperk. Het uitlekken van zijn salaris verslechterde de relatie, en zijn huidige prestaties dragen niet bij aan het verminderen van de spanningen.”

Volgens de krant heeft het er alle schijn van dat vanuit de club wordt aangestuurd op een zomers vertrek. Daarmee zou het forse salaris van De Jong uit de boeken verdwijnen en incasseert Barcelona een transfersom. “Maar dat botst met de plannen van De Jong, die niet wil vertrekken en waarschijnlijk alleen bij een erg goed aanbod een vertrek wil overwegen.”

