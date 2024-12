‘Nieuwe Premier League-club meldt zich bij Barcelona voor De Jong’

Tottenham Hotspur hoopt komende zomer te verleiden Barcelona te verlaten, zo weet Fichajes. De Londenaren zijn naarstig op zoek naar een middenvelder die goed is aan de bal onder druk en zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje bij kan dragen.

Sinds De Jong is teruggekeerd van een enkelblessure die hem lange tijd aan de kant hield, gaat het hem niet voor de wind bij Barcelona. Hoewel hij op bezoek bij Real Madrid (0-4) en Mallorca (1-5) goede invalbeurten kende, weet de middenvelder zijn top verder nauwelijks te halen. Volgens Catalunya Radio heeft Barcelona de voormalig Ajacied op de transferlijst gezet en zou het zelfs genoegen nemen met twintig miljoen euro. Ook over een transfervrije oplossing willen de Catalanen meedenken.

Voor De Jong bestaat de mogelijkheid dat hij zijn carrière vanaf komende zomer voort zal zetten in de Premier League. Nadat eerder Manchester United al interesse toonde in de Nederlander, kan nu ook Tottenham Hotspur aan het lijstje worden toegevoegd, zo maakt Fichajes bekend. Daarbij zouden de Londenaren het meeste hebben aangedrongen de middenvelder over te nemen.

Fichajes twijfelt wel of De Jong zelf open staat voor een vertrek uit Barcelona, maar zou wel weten dat spelen voor een ambitieuze club in de Premier League de controleur zou kunnen verleiden. Bij Tottenham is men vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van De Jong. Daarnaast worden zijn vermogen de bal onder druk te hanteren, nauwkeurig het spel te verdelen en zowel aanvallend als verdedigend inbreng te hebben genoemd als redenen waarom De Jong door Ange Postecoglou wordt gezien als geschikte versterking.

