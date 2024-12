Van der Gijp legt vinger op zere plek: ‘Frenkie kan het niet meer opbrengen’

kan het zowel fysiek als mentaal niet meer opbrengen om wekelijks op topniveau te spelen, zo stelt René van der Gijp bij Vandaag Inside. Spelers als Xavi en Andrés Iniesta speelden eigenlijk altijd wel een voldoende bij Barcelona, terwijl De Jong nog regelmatig door de ondergrens zakt.

Sinds hij terug is van zijn enkelblessure, gaat het voor De Jong nog niet geweldig bij Barcelona. De middenvelder speelde een goede helft op bezoek bij Real Madrid (0-4), terwijl hij dinsdagavond tegen Mallorca (1-5) ook weer belangrijk was met een doelpunt en een assist. In de wedstrijden daartussen wilde het echter totaal niet lukken bij De Jong, waarvoor hij de nodige kritiek kreeg te verwerken vanuit de supporters van Barça.

De situatie van De Jong komt woensdagavond ook ter sprake bij Vandaag Inside. “Zeg maar, wat is het?”, begint Van der Gijp. “Ik denk dat het fysiek en mentaal is. Dat hij het niet op kan brengen het allerhoogste niveau wekelijks aan te tikken.” Daarbij maakt de analist de vergelijking met Xavi en Iniesta, die dat in het verleden wel deden bij Barcelona. Ook Jamal Musiala laat volgens Van der Gijp nu zien dat wel te kunnen bij Bayern München.

Wilfred Genee vraagt vervolgens aan Van der Gijp of De Jong dus altijd een negen of een vijf speelt. “Inderdaad”, beaamt de voormalig prof. “Waar Xavi altijd een 7,5 speelde, een keer de acht of negen aantikte, zit hij ook wel eens op een vijf. Dat is doodzonde.”

VIDEO: 'Ik denk dat Frenkie het niet op kan brengen om het allerhoogste niveau wekelijks aan te tikken'

