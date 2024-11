Frenkie de Jong beleeft zeer pijnlijke avond bij winnend FC Barcelona

FC Barcelona heeft zich dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Brest hersteld van de recente dompers in eigen land. De Catalanen waren in de vijfde speelronde van de competitiefase van de Champions League met 3-0 te sterk voor de huidige nummer twaalf van Frankrijk. kwam vlak voor tijd binnen de lijnen, maar beleefde een pijnlijk ontvangst: hij werd bij balbezit door een deel van de achterban uitgefloten.

Het was voor De Jong de tweede opeenvolgende wedstrijd waarin hij op de bank begon. De middenvelder verscheen afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo een kwartier voor tijd binnen de lijnen. FC Barcelona stond op dat moment met 0-2 voor, maar na de tweede gele en dus rode kaart voor Marc Casadó ging het helemaal mis. De Catalanen gaven hun voorsprong uit handen en na afloop was De Jong het mikpunt van kritiek. Een kans op revanche kreeg hij dinsdagavond niet: Hans-Dieter Flick liet hem opnieuw op de bank beginnen.

De Jong zag vanaf de zijkant hoe zijn ploeg al snel op voorsprong kwam. Daarbij was een ongelukkige rol weggelegd voor Marc Bizot. De voormalig doelman van onder meer FC Groningen en AZ moet hebben gedacht dat Robert Lewandowski een leep balletje van Pedri met het hoofd zou verlengen, want hij kwam al springend met de armen gestrekt uit zijn doel. Lewandowski controleerde de bal echter op zijn borst. Nog voordat de Pool iets met de bal kon doen, werd hij door Bizot omver gelopen: strafschop. Lewandowski ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 1-0 en zijn honderdste doelpunt in de Champions League, waardoor hij nu in een bijzonder rijtje staat met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

De eerste helft had verder erg weinig om het lijf. FC Barcelona had weinig te duchten Brest, dat vorig seizoen nog op de derde plaats eindigde in de Ligue 1 maar deze jaargang een stuk minder in de melk te brokkelen heeft. In de Champions League staan de Fransen er daarentegen uitstekend voor, met tien punten uit de eerste vier duels. Maar op bezoek bij de koploper van Spanje zat een goed resultaat er eigenlijk geen moment in. FC Barcelona schroefde het tempo in de openingsfase van de tweede helft op en kreeg via Fermín Lopez en Dani Olmo goede kansen op de 2-0. Lopez zag zijn inzet echter gekeerd worden door Bizot, terwijl Olmo zijn poging voor de doellijn werd weggehaald.

De Jong valt in, maar wordt uitgefloten

Een paar minuten later was het alsnog raak voor Olmo. Na leep voetenwerk liet de zomeraanwinst Bizot kansloos: 2-0. Brest dacht nog wel wat terug te doen, maar buitenspel zette een streep door de aansluitingstreffer. Het was in de tussentijd wachten op een invalbeurt voor De Jong. Flick haalde gedurende de tweede helft Olmo en Lopez naar de kant, maar in plaats van de Nederlander kwamen Gavi en Pablo Torre voor hen binnen de lijnen. De klok tikte door en De Jong leek niet meer in actie te gaan komen, maar een paar minuten voor tijd maakte hij dan toch nog zijn opwachting als vervanger van Pedri. Daar was een deel van de achterban niet bepaald blij mee: bij balcontacten van de Nederlander klonk er een licht fluitconcert.

Een doelpunt viel er ook nog: Lewandowski maakte er in de blessuretijd nog 3-0 van. FC Barcelona komt zodoende op twaalf punten uit vijf wedstrijden.

Not happy with the boos Frenkie de Jong got tonight. He's been a honest footballer who always expressed his love for the club and the city. — Alvaro Romeo (@Alvaro_Romeo) November 26, 2024

