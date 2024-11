‘Slechte houding De Jong zet kwaad bloed bij Barcelona’

heeft kwaad bloed gezet bij de clubleiding van FC Barcelona met zijn houding in en buiten het veld, zo weet Diario AS. De controleur zou een gebrek aan agressiviteit en intensiteit tonen in het veld, terwijl hij ook weigert zijn contract te verlengen.

Barcelona telde in de zomer van 2019 een bedrag van ruim 85 miljoen euro neer voor de diensten van De Jong. De middenvelder had bij Ajax enorm veel indruk gemaakt en wist de Catalanen daarmee te overtuigen hem te halen. Hoewel De Jong prima begon bij Barcelona, kampte hij de afgelopen anderhalf jaar vooral met blessures. Die zorgen ervoor dat zijn prestaties steeds minder worden.

Volgens de Spaanse krant is het nu zelfs zo dat men binnen de organisatie ontevreden is over de houding van De Jong, zowel op het veld als daarbuiten. Binnen de lijnen zou de Nederlander onvoldoende agressiviteit en intensiteit tonen vergeleken met teamgenoten als Fermín López, Gavi en Marc Casadó. Daardoor weet hij nog altijd zijn hoge prijskaartje niet te rechtvaardigen. Ook het feit dat De Jong weigert zijn contract tot medio 2026 te verlengen, zorgt voor onvrede. Binnen de club gaat men ervan uit dat de controleur over anderhalf jaar gratis wil vertrekken.

Flick houdt vertrouwen

Hoewel men bij Barcelona wel redelijk klaar is met De Jong, wil trainer Hansi Flick de Nederlander nog niet opgeven. De Duitse oefenmeester is er namelijk al in geslaagd het grootste deel van zijn selectie op hoog niveau te laten spelen en gelooft erin dat hij ook de voormalig Ajacied weer aan het voetballen krijgt.

