Pijnlijke beelden van De Jong gaan rond: 'De meest overschatte speler van deze eeuw'

moet het flink ontgelden na de ontmoeting tussen Celta de Vigo en FC Barcelona. De Nederlander maakte bij een 0-2 voorsprong zijn opwachting binnen de lijnen, maar de Catalanen gaven het in het laatste kwartier helemaal weg (2-2). De fans richten zich in hun woede vooral op De Jong. Die emoties worden versterkt door beelden van de gelijkmaker van Celta de Vigo, waarbij de Oranje-international er niet alles aan leek te doen om een doelpunt te voorkomen.

Het huwelijk tussen FC Barcelona en De Jong is allesbehalve een groot succes. De Catalanen telden in de zomer van 2019 tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van de middenvelder, nadat hij met Ajax de harten van de Europese voetbalfans had veroverd. Maar de speler die hij in Amsterdam was, is hij bij FC Barcelona zelden geweest. Nadat De Jong in de zomer van 2022 richting de uitgang werd geduwd maar zijn poot stijf hield en een basisplaats afdwong in het elftal van toenmalig trainer Xavi Hernández kende hij een korte opleving, maar na veel blessureleed in het afgelopen seizoen verloopt ook het huidige erg moeizaam.

Door een zware enkelblessure moest De Jong de eerste maanden van dit seizoen aan zich voorbij laten gaan. Hij maakte begin oktober zijn entree. FC Barcelona-fans waren in eerste instantie niet zo enthousiast over de terugkeer van De Jong, maar na zijn optreden tegen Real Madrid leek het sentiment te zijn gedraaid. De jubelstemming is echter van korte duur geweest. De Jong heeft zijn ijzersterke invalbeurt in de Clásico geen passend vervolg kunnen geven en is na de uitglijder bij Celta de Vigo het mikpunt van kritiek. “Je kunt niet in het veld komen zoals De Jong deed. De Nederlander zien spelen na het zien van Gavi is verschrikkelijk”, zo schrijft journalist Albert Ortega op X.

Ortega is niet de enige verslaggever in Spanje die forse kritiek levert op De Jong. Axel Martínez noemt de Nederlander zelfs ‘de meest overschatte speler van de 21e eeuw’. Veel supporters delen de mening van Ortega. Zij uitten hun woede al op de Instagram van De Jong en ook op X gaat het er hard aan toe. “Ik word ziek van dat Frenkie de Jong-gedoe. Sinds hij het veld betrad, heeft hij me voortdurend in de maling genomen bij elke actie waaraan hij deelnam. Klaar met de leugens over deze voetballer”, zo schrijft een fan, die er bovendien op aandringt dat De Jong de aanvoerdersband inlevert. Beelden van de gelijkmaker van Celta de Vigo helpen De Jong niet. Waar zijn medespelers vooruit willen verdedigen, heft De Jong buitenspel op. Hij verdedigt vervolgens erg passief, waarna hij lijdzaam moet toezien hoe Hugo Álvarez na een knappe actie de gelijkmaker binnen schiet.

Frenkie de Jong eres una vergüenza pic.twitter.com/gou3PqpiTC — . (@lisbett_fcb) November 24, 2024 No se puede entrar al partido como ha entrado Frenkie de Jong. Ver jugar al neerlandés después de ver jugar a Gavi es terrible. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 23, 2024 Frenkie De Jong el jugador más sobrevalorado del Siglo XXI — Axel Martínez (@AxeeL) November 23, 2024 Lo de Frenkie de Jong me tiene enfermo. Desde que ha entrado al campo ha sido una constante de cagarme en la puta en cada acción en la que participaba. Basta ya de esta mentira de futbolista. Y evidentemente retiradle la capitanía a este muertazo. — Àlex (@BlasterAlex) November 23, 2024 El capitán del Barça en el 25 aniversario era Samitier

En el 50, César, el Pelucas

En el 75, Toni Torres

En el 100, Pep Guardiola.



Frenkie de Jong no puede llevar el brazalete en el 125 aniversario del club. — Ángel Iturriaga (@anituarco) November 23, 2024

FC Barcelona is het even kwijt

FC Barcelona had na de nederlaag bij Real Sociedad in de laatste wedstrijd voor de recente interlandperiode nog wat recht te zetten. De formatie van Hans-Dieter Flick opende op bezoek bij Celta de Vigo al na een kwartier spelen de voorsprong en Robert Lewandowski verdubbelde die na een kwartier voetballen in de tweede helft. De overwinning leek daarmee wel binnen. De Jong maakte in de slotfase zijn opwachting binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat het vervolgens helemaal misging voor zijn ploeg. Marc Casadó kreeg zijn tweede gele en dus een rode kaart, Jules Koundé stond met een enorme fout aan de basis van de 1-2 en Celta maakte twee minuten later de gelijkmaker. FC Barcelona heeft op dit moment zeven punten meer dan Real Madrid, maar de rivaal heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

