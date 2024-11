Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney vieren feest: ‘Grootste cadeau’

en Mikky Kiemeney vierden donderdag de eerste verjaardag van hun zoon Miles. De voetballer van FC Barcelona en zijn vrouw delen de speciale dag op hun Instagram en pakken flink uit met de festiviteiten.

Vorig jaar, op 21 november, zag Miles de Jong het levenslicht. De zoon van De Jong en Kiemeney werd donderdag één jaar, en dat zorgde voor een groot feest. Gebakjes, ballonnen, feesthoedjes en vlaggetjes zijn veelvuldig in beeld op de foto’s die het stel deelde.

“Gelukkige eerste verjaardag aan onze grootste glimlach, puurste liefde, ons grootste cadeau. We vieren het elke dag maar vandaag een beetje meer. We houden meer van je dan van wat dan ook 🌍 🩵🎂”, voegen De Jong en Kiemeney eraan toe als onderschrift.

Het stel krijgt veel felicitaties. Onder meer Denzel Dumfries, Marten de Roon, Cody Gakpo en Patrick Kluivert reageren onder de post.

Niet herkenbaar in beeld

De Jong en Kiemeney delen regelmatig foto’s van hun zoontje Miles, maar hebben hem nog nooit herkenbaar in beeld gebracht. Toen Frenkie en Mikky de geboorte van hun zoontje bekendmaakten, lag Miles onder een dekentje, droeg hij een mutsje en werd hij van achteren in beeld gebracht. Ook latere foto’s hebben Frenkie en Mikky ervoor gekozen om hem van achteren of vanaf de zijkant te fotograferen. Dit is een bewuste keuze van het stel, en dat is volgens experts zeer verstandig.

