Uitspraken van Rafael van der Vaart over hebben in Spanje een heel andere lading gekregen. Door een verkeerde vertaling lijkt Van der Vaart de middenvelder te adviseren om Barcelona in te ruilen voor Ajax. Diverse media in Spanje presenteren de uitspraken op die manier.

Van der Vaart adviseerde De Jong na de wedstrijd tegen Hongarije om 'naar huis' te gaan. Daarmee bedoelde de NOS-analist dat De Jong terug zou gaan naar Barcelona en de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina zou overslaan. Daar is uiteindelijk ook toe besloten: De Jong is er dinsdagavond niet bij.

"Hij moet terug naar huis", zei Van der Vaart zaterdagavond over De Jong, die nog steeds de gevolgen voelt van een enkelblessure. "Niet meereizen meer. Het is een wedstrijd om niets. Hij moet oppassen met die enkel. Het is best gevaarlijk. Het zit in je hoofd en geeft gedoe."

De nodige Spaanse media denken dat Van der Vaart met 'naar huis' refereert aan een terugkeer bij Ajax, maar dat was niet het geval. Onder meer de krant AS en de Engelstalige website Football Espana vertalen de uitspraken op die wijze.

Van der Vaart zei over De Jong overigens ook dat hij een 'prima wedstrijd' speelde tegen Hongarije, maar dat het 'nog beter kan en moet'. "Dat is logisch. Ik hoop vooral dat hij klaar is met dat gedoe bij Barcelona. Er is veel op hem afgekomen, maar nu moet hij fit blijven. Het is een waanzinnige speler waar we veel profijt van gaan hebben."

