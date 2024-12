‘Malen aast op transfer en neemt zelf contact op met topclub’

heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport. De Oranje-international heeft nog een contract tot medio 2026 bij Borussia Dortmund, maar zou in januari of komende zomer willen vertrekken uit Duitsland.

Malen verruilde PSV in de zomer van 2021 voor Borussia Dortmund, waar hij zich ontpopte tot vaste waarde. De aanvaller heeft nu nog een contract voor anderhalf seizoen in het westen van Duitsland, maar zou inmiddels toe zijn aan de volgende stap. Daarvoor zou hij graag de overstap maken naar Spanje, met in het bijzonder Barcelona.

Volgens Sport heeft de Nederlander inmiddels al contact opgenomen met Barcelona en aangegeven dat hij een transfer naar Spanje wel ziet zitten. De verwachting van de krant is dat Borussia Dortmund genoegen zal nemen met een bedrag van twintig miljoen euro. Wel zal Malen moeten wachten tot komende zomer, aangezien Barcelona alleen van plan is in januari in actie te komen bij een serieuze blessure.

Afgelopen zomer had Malen ook al naar Spanje kunnen vertrekken, toen Atlético Madrid belangstelling voor hem toonde. Doordat de Madrilenen destijds de voorhoede versterkte met andere opties, lijkt de kans klein dat ze ook komend jaar geïnteresseerd blijven in de Nederlander.

